Ante huracán Simon, se mantiene activo el Plan Marina con más de 4 mil elementos

Se mantiene activo Plan Marina

La Secretaría de Marina informó que mantiene activo el Plan Marina (con un despliegue de más de 4 mil elementos) en su Fase de Prevención en los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, y en su Fase de Auxilio en Guerrero, con el fin de proteger a las familias mexicanas, ante la presencia del huracán “Simón”.

De acuerdo con la dependencia, el personal naval cuenta con vehículos, maquinaria pesada, embarcaciones, plantas potabilizadoras, cocinas móviles y brigadas de respuesta a emergencias para apoyar a la población ante posibles inundaciones, deslaves, derrumbes y afectaciones en caminos y puertos.

En la región de Nayarit, la Décima Zona Naval, el Sector Naval de Boca de Chila y el Sector Naval de Islas Marías disponen de 564 elementos, además de vehículos, maquinaria pesada, una planta potabilizadora, una cocina móvil, cinco embarcaciones menores y tres Brigadas de Respuesta a Emergencias; también mantienen vigilancia de ríos y presas.

En Islas Marías, personal naval y otras instituciones establecieron medidas preventivas ante posibles afectaciones, entre ellas el reforzamiento de puertas y ventanas, la instalación de barreras para contener corrientes de agua y el resguardo del personal en refugios.

En Colima y Jalisco, las Regiones Navales correspondientes cuentan con 4 mil 71 elementos y tres brigadas integradas por 300 efectivos, así como 102 vehículos, 10 máquinas pesadas, tres plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles, 11 embarcaciones y dos buques.

En Michoacán, la Décima Sexta Zona Naval mantiene instalado un Puesto de Comando de Incidentes en Lázaro Cárdenas para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas.

Fase de Auxilio

En Guerrero, donde Marina se encuentra en Fase de Auxilio, elementos navales y personal de Protección Civil y Bomberos realizaron labores de limpieza para despejar caminos y retirar basura, hierba y tierra en zonas afectadas de Zihuatanejo y Acapulco.

Como parte de las medidas de seguridad, la Secretaría de Marina informó sobre el cierre a la navegación para embarcaciones mayores en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y para embarcaciones menores en Puerto Vallarta y Barra de Navidad, en Jalisco; Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; y Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marqués, en Guerrero.

La dependencia llamó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil; para emergencias en el mar, puso a disposición el teléfono 800 627 4621.