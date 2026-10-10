Trabajadores del IMSS anuncian marcha nacional el 14 de Octubre en CDMX

Plantón de trabajadores del IMSS afuera de las instalaciones centrales en Paseo de la Reforma (Moisés Pablo Nava)

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron este sábado una marcha nacional pacífica programada para el próximo 14 de octubre, como parte de sus protestas para exigir insumos médicos y mejores condiciones laborales.

Durante una asamblea frente a las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma, los manifestantes dieron a conocer los planes de hacer una movilización a gran escala la próxima semana.

En dicha concentración, se definió su plan de acción, tras no alcanzar un acuerdo con las autoridades institucionales respecto a sus demandas.

Los trabajadores de la salud piden un incremento salarial, mejor de condiciones laborales, contratación de más personal y abastecimiento suficiente de medicamentos, insumos y equipo médico, además de la destitución del secretario general del Sindicato Nacional (SNTSS), Rafael Olivos.

Las movilizaciones del IMSS se intensificaron el pasado jueves y viernes; mientras que este sábado cerraron calles y avenidas cercanas a centros de salud, provocando afectaciones viales.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social minimizó la noche del viernes las protestas. A través de una tarjeta informativa, el instituto aseguró que los hospitales y unidades médicas operarán con normalidad y destacó que más de 400 mil trabajadores registraron su asistencia laboral.

El documento detalló que la Secretaría de Gobernación y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) sostuvieron una mesa de diálogo con los inconformes en la que ambas partes expresaron sus opiniones ante la crisis de salud en el país.

Por esto, se acordó una próxima reunión para el 14 de octubre en la que se definirá el incremento salarial de los trabajadores del IMSS.

“En esa mesa, el grupo expresó su rechazo al incremento salarial de 6.8%, aprobado por el Coreso Nacional del SNTSS, compuesto por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, un incremento que está por encima de la inflación”, enfatizó el organismo de la salud.