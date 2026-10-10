Lemus reporta mejoría en la calidad del agua y llama a extremar precauciones por el huracán “Simón”

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que ha comenzado a percibirse una mejoría en la calidad del agua en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, al tiempo que llamó a la población a mantenerse informada ante el avance del huracán “Simón”, las condiciones previstas para la Romería de la Virgen de Zapopan y la manifestación convocada para este domingo.

Sobre la problemática del agua, el mandatario señaló que su Gobierno ha dado seguimiento a los reportes ciudadanos y que las acciones implementadas comienzan a mostrar resultados. Entre ellas, destacó el cierre del flujo de la presa de Las Pintas, realizado el miércoles pasado, como parte de las medidas para mejorar la calidad del líquido que llega a los hogares.

“Esto nos indica que las decisiones que tomamos [...] han sido las correctas”, afirmó, aunque aseguró que los trabajos continuarán hasta atender el problema que ha afectado a los habitantes de la ciudad.

Adelantó que la próxima semana el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) dará a conocer cómo operará el esquema de rotación de agua limpia, con el propósito de que las viviendas de la ciudad cuenten con líquido de mejor calidad. Lemus sostuvo que su administración mantendrá la comunicación con la ciudadanía y la transparencia sobre los avances.

Garantizan seguridad para la manifestación

Respecto a la movilización programada para este domingo, el Gobernador aseguró que se han girado instrucciones para que la manifestación se desarrolle de manera ordenada y segura, con respeto al derecho de las personas a expresar su inconformidad.

Reconoció el malestar social y la legitimidad de las exigencias ciudadanas ante la situación que enfrenta la población, por lo que afirmó que las autoridades facilitarán la participación de quienes decidan acudir, incluidas las familias.

“Entiendo su molestia, escucho su exigencia y, con justa razón, tienen todo el derecho de expresarse”, expresó.

El mandatario señaló que el reclamo social debe ser atendido y reiteró que se tomarán las medidas necesarias para que la movilización transcurra en condiciones de seguridad.

Huracán “Simón” pone en alerta a la costa

En materia de protección civil, Lemus informó que las autoridades estatales mantienen vigilancia sobre el huracán “Simón”, cuyo pronóstico, de acuerdo con el reporte que compartió, contemplaba que tocara tierra la tarde de este sábado en el municipio de La Huerta, cerca de Punta Pérula, para después avanzar hacia el norte, en dirección a Puerto Vallarta.

Ante este escenario, recomendó a los prestadores de servicios turísticos de la costa de Jalisco, principalmente de Puerto Vallarta, suspender sus operaciones a partir de las 16:00 horas de este sábado y mantenerlas cerradas durante el domingo, hasta nuevo aviso de las autoridades.

También pidió a la población seguir las indicaciones oficiales y consultar la aplicación Jalisco Alerta para mantenerse al tanto de la evolución del fenómeno y de las medidas preventivas.

Prevén una Romería con lluvia

Sobre la Romería de la Virgen de Zapopan, el Gobernador anticipó que las condiciones meteorológicas apuntaban a un recorrido lluvioso desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan.

Indicó que el Gobierno estatal trabajará de manera coordinada con los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, así como con las áreas de Protección Civil, salud y seguridad, para procurar que el traslado de la Generala se realice en orden y sin incidentes.

La previsión de lluvias añade un elemento de atención para una de las concentraciones religiosas más importantes de Jalisco, por lo que las autoridades mantendrán las labores de coordinación durante el recorrido.

Lemus reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada, atender las recomendaciones oficiales y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana.