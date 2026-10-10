Huracán Simón alcanza Categoría 4 ¿Qué estados afectará y cuál es su trayectoria actual? (Sistema Meteorológico Nacional)

Durante la madrugada de este sábado 10 de octubre, el huracán Simón alcanzó la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. De acuerdo con los últimos reportes del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), su centro se localiza a 185 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con rachas de vientos máximos sostenidos de 240 km/h.

¿Cuál es la trayectoria actual del huracán Simón?

De acuerdo al último reporte del SMN, el huracán Simón se mantiene en categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se prevé que continúe así hasta bajar a categoría 1 el domingo 11 de octubre a las 18:00 horas en tierra a 30 km al este de Cabo Corrientes, Jalisco.

Hasta el momento, el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 240 km/h con rachas de 295 km/h y se desplaza hacia el norte a 2 km/h. Su circulación en el territorio nacional provocará lluvias muy fuertes a extraordinarias en el occidente y sur del país.

Categoría actual: Categoría 4

Categoría 4 Vientos máximos: Vientos máximos sostenidos de 240 km/h

Vientos máximos sostenidos de 240 km/h Desplazamientos: 2 km/h hacia el norte.

2 km/h hacia el norte. Estados en alerta máxima: Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Nayarit.

A su vez, el SMN prevé que el lunes 12 de octubre se convierta en una tormenta tropical con vientos de 100 a 120 k/h en tierra a 25 km al noroeste de San Blas, Nayarit.

¿Qué estados sufrirán mayores afectaciones por lluvias y vientos?

Por el momento, se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo en Michoacán hasta Nayarit, incluyendo las Islas Marías. Además, se ha informado que el huracán Simón provocará lluvias en los siguientes estados:

Colima y Michoacán: Lluvias puntuales extraordinarias (mayores a 250 mm).

Lluvias puntuales extraordinarias (mayores a 250 mm). Jalisco: Lluvias torrenciales (150 a 250 mm).

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm). Guerrero: Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm).

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm). Nayarit: Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm).