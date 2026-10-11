Aplazan “unas semanas” en Senado eventual aprobación de Ley contra Feminicidio

Movilizaciones para exigir justicia contra feminicidios (Archivo/Cuartoscuro)

El Senado de la República aplazó “una semanas más” la discusión y en su caso aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio que se esperaba se avalara esta semana en la Cámara Alta pues no solo se mantendrán los diálogos con víctimas, especialistas y organizaciones civiles sino que se incorporaron otras iniciativas sobre el tema del PAN y PRI.

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda informó que el pasado 5 de octubre, la mesa directica este órgano recibió un oficio de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena, en el que solicita una prórroga para continuar la dictaminación de esta iniciativa presidencial que busca establecer un tipo penal único en todo el país con penas de prisión que van de 40 a 70 años para el delito de feminicidio.

El artículo 212, numeral del Reglamento del Senado prevé que, cuando la trascendencia o la complejidad del asunto lo justifiquen, se otorgará un plazo mayor al ordinario, que es de 30 días hábiles.

El borrador que se ha construido a partir de los foros con especialistas, abogadas, abogados y colectivos LGBTQ+, plantea que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse obligatoriamente desde el primer momento como feminicidio.

Asimismo que el delito de feminicidio no prescriba y que los responsables pierden derechos sobre bienes, patria potestad y custodia de hijos.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Micher, ha explicado que también se plantea la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio en coordinación con el DIF

Martínez Miranda aseveró que se sumaron tres iniciativas, adicionales a la presentada por la presidenta, Claudia Sheinbaum en materia de feminicidio: una de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del PAN; otra de la senadora Laura Estrada Mauro, de Morena; y una más promovida por el PRI.

“Cuando cuatro fuerzas distintas coinciden en que este país necesita una ley general contra el feminicidio -asentó-, lo que falta no es voluntad: lo que falta es afinar. Y afinar, en esta materia, quiere decir escuchar a quien ha vivido esa violencia”, explicó

Consideró que no se trata de un retraso pues hay seriedad. Prefiero unas semanas más de escucha, que una ley que no les sirva a las madres que llevan años buscando justicia para sus hijas”, indicó

Uno de los principales puntos bajo revisión es la tentativa de feminicidio, ya que, de acuerdo con Micher, no debe recibir exactamente la misma categoría jurídica que el feminicidio consumado, pero sí debe quedar contemplada expresamente dentro del nuevo marco legal.

Micher confirmó que este apartado sí está siendo revisado y puso como ejemplo las diferencias existentes entre las sanciones actualmente previstas en algunas entidades y las planteadas en la propuesta federal.

“Chiapas tiene 90, 100 años y esta propuesta es de 70”, explicó, al señalar que el Senado deberá encontrar un punto de equilibrio entre las distintas legislaciones y la propuesta federal.

Otro aspecto en análisis es la definición y alcance de las razones de género, elemento fundamental para determinar cuándo una muerte violenta de una mujer puede ser investigada y sancionada como feminicidio.

Micher explicó que actualmente existen diversas circunstancias que permiten acreditar razones de género —como la existencia de señales de violencia, que el cuerpo sea abandonado en un espacio público o que la víctima haya presentado previamente una denuncia—, pero algunas de esas disposiciones aparecen de manera similar en diferentes apartados de la propuesta.