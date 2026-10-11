Detienen en Acapulco a presunto líder criminal vinculado con “Los Rusos”; suman siete arrestos por ataque a agentes federales

Detuvieron a Eliceo “N”, alias “El Junior”

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a Eliceo “N”, alias “El Junior”, identificado como presunto líder de una célula delictiva vinculada con el grupo criminal “Los Rusos”.

De acuerdo con información de las autoridades, el detenido estaría relacionado con la agresión contra personal de la SSPC ocurrida en octubre de 2025, cuando agentes federales realizaban labores de seguridad para combatir el delito de extorsión en Acapulco.

Las investigaciones permitieron identificarlo como uno de los presuntos responsables de seleccionar a las personas que participaron en el ataque. Asimismo, se le relaciona con el cobro de extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y agresiones contra transportistas. Además, contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

La detención se llevó a cabo mediante un operativo coordinado en la colonia Magallanes, luego de que las labores de inteligencia permitieran establecer su ubicación y movilidad.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, una larga y otra corta, dos cargadores, cartuchos, 300 dosis de presunta metanfetamina, un teléfono celular y un vehículo.

El detenido, de 30 años, fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Durante el operativo, los agentes repelieron una agresión armada, en la que murió un presunto integrante de la organización delictiva.

Con esta acción, suman siete personas detenidas presuntamente relacionadas con el ataque contra agentes federales ocurrido en octubre de 2025, además de una persona fallecida durante las recientes acciones operativas.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que mantendrán la coordinación con las autoridades de Guerrero para fortalecer las investigaciones, combatir la extorsión y otros delitos de alto impacto, y contribuir a la seguridad de la población.