Sheinbaum llama a población costera del Pacífico a resguardarse ante el huracán Simón, categoría 4

La Presidenta Claudia Sheinbaum, exhortó a los habitantes de las zonas costeras de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a permanecer en resguardo ante la cercanía del huracán Simón, de categoría 4, que mantiene condiciones de peligro por sus intensos vientos, lluvias extraordinarias y fuerte oleaje.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la mandataria pidió a la población mantenerse en lugares seguros hasta que las autoridades emitan el aviso oficial de que el peligro ha terminado. También informó que continúan las evacuaciones preventivas en comunidades expuestas a deslaves, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos.

Sheinbaum llamó a evitar el tránsito por la vía pública y atender las recomendaciones de Protección Civil. De acuerdo con los reportes de la dependencia, el huracán se encontraba muy cerca de las costas mexicanas y se preveía que permaneciera frente al litoral, a la altura de Cabo Corrientes, Jalisco, hasta el lunes. Este cambio de trayectoria modificó el pronóstico inicial, que contemplaba que el fenómeno tocara tierra durante las primeras horas del domingo, aunque todavía existía la posibilidad de impacto en territorio nacional.

Vientos de hasta 230 kilómetros por hora

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 9:00 horas, tiempo del centro de México, Simón presentaba vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, con rachas de hasta 280 kilómetros por hora, mientras avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora.

En ese momento, el centro del huracán se ubicaba aproximadamente a 105 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 140 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Las condiciones más severas se pronosticaban para Jalisco, donde se esperaban rachas de viento de hasta 250 kilómetros por hora, olas de hasta 10 metros de altura, una marea de tormenta de hasta 2.5 metros y lluvias extraordinarias, con riesgo de inundaciones y afectaciones en zonas vulnerables.

Suspenden transporte y restringen operaciones marítimas

Ante la amenaza del ciclón, las autoridades de Jalisco suspendieron el servicio de transporte público hasta nuevo aviso y restringieron la navegación para todo tipo de embarcaciones en Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del occidente del país.

Por su parte, la Secretaría de Marina informó sobre restricciones totales a la navegación en los puertos de Manzanillo, Colima; San Blas, Nayarit, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, como parte de las medidas para proteger a la población y al sector marítimo.

Asimismo, los aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta y Manzanillo anunciaron desde el sábado la suspensión de sus operaciones comerciales hasta el lunes, ante los riesgos asociados al paso del fenómeno meteorológico.

Autoridades piden no bajar la guardia

El Gobierno de México mantiene el llamado a la población de las zonas costeras para seguir las indicaciones oficiales, evitar acercarse a playas, ríos y arroyos, y no intentar cruzar vialidades inundadas.

Las autoridades advirtieron que, incluso sin un impacto directo del centro del huracán, sus bandas nubosas y la circulación de sus vientos pueden provocar inundaciones, deslaves, oleaje elevado y daños en infraestructura.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la importancia de priorizar la seguridad de las familias y permanecer en resguardo hasta que Protección Civil confirme que las condiciones permiten retomar las actividades habituales.