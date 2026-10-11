Apoyo Bienestar Para personas de 30 a 64 años anuncia nuevas fechas de registro en octubre: requisitos y módulos de atención (Pexels)

El proceso para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud estará vigente durante el mes de octubre. La implementación de este documento forma parte del plan de integración de los beneficiarios de los programas de la Secretaría del Bienestar al sistema público de atención médica.

Es fundamental precisar que este procedimiento no constituye una nueva inscripción a los programas sociales ni representa la entrega de un apoyo económico adicional, tratándose únicamente de un registro oficial dentro del sistema de salud pública.

¿Quiénes pueden tramitar la Credencial del Servicio Universal de Salud?

Esta primera etapa de incorporación está dirigida prioritariamente a los derechohabientes que forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Dentro del grupo de personas con discapacidad, el registro abarca a mujeres y hombres de entre 30 y 64 años de edad que residen en las entidades federativas donde ya se cuenta con la cobertura universal para este sector.

¿Qué documentos se necesitan para realizar el registro?

Los interesados deben acudir de forma presencial al módulo de atención que les corresponda según su localidad. Para completar la solicitud es necesario presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (como la credencial para votar del INE).

Comprobante de domicilio reciente.

Número telefónico de contacto activo.

Acreditación como beneficiario de alguno de los programas del Bienestar participantes en esta etapa inicial.

Las autoridades recomiendan consultar previamente la ubicación exacta de los módulos y las fechas específicas de atención asignadas a través de los canales de comunicación de la Secretaría del Bienestar.

¿Para qué servirá la Credencial del Servicio Universal de Salud?

El documento se integra a la estrategia federal para optimizar el acceso a la atención médica pública y estrechar la coordinación entre las distintas dependencias del sector.

La credencial facilitará la identificación de los usuarios en servicios como atención primaria, urgencias, esquemas de vacunación y seguimiento de tratamientos.

Asimismo, la iniciativa contempla el desarrollo progresivo de un expediente médico digital interinstitucional, diseñado para permitir la consulta del historial clínico entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar.

¿Hasta cuándo estará disponible el trámite de credencialización?

La fase para obtener la credencialización contempla como fecha límite el 14 de noviembre de 2026. Quienes no puedan asistir durante la jornada comprendida del 12 al 16 de octubre tendrán la opción de consultar los calendarios posteriores de registro.