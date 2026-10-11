Salud mental, hasta un 55% de los mexicanos no acude a atención médica profesional

Salud mental Salud mental en nuestro país, un tema pendiente. Hasta un 55% de los mexicanos no acude a atención médica profesional, al considerar que el principal obstáculo es el costo de las consultas y tratamientos, falta de tiempo o dificultad para ausentarse de sus labores, acceso limitado a profesionales, así como temor a ser estigmatizados o juzgados

Pese a que en nuestros días se ha comenzado a hablar más de la salud mental, y la importancia de atender aspectos relacionados como depresión, ansiedad o estrés, en el último año, hasta un 55% de los mexicanos, realizaron búsquedas en internet respecto de estas condiciones, sin embargo no todos acudieron con un profesional de la salud para atenderse.

El principal motivo por el cual no acudieron a consulta para atenderse en el último año, fue que hasta el 50% de casos revelaron que la principal barrera fue el costo de las consultas (que podría oscilar entre los 500 a más de 2,500 pesos por sesión, en este último caso, si lo que se busca es atención con especialistas de reconocida trayectoria, así como, hasta en un 35% de los casos señalaron que la falta de tiempo o dificultad para ausentarse de sus responsabilidades.

El 17% de las personas indicaron que el principal obstáculo fue el acceso limitado a profesionales de la salud; 13%, el temor a ser estigmatizados o juzgados y que el 11% prefería consultar sus dudas con la inteligencia artificial.

En este sentido, el psicólogo Francisco Morales Caballero, señaló que en la actualidad, muchas personas se preguntan qué les está pasando y recurren a internet para encontrar respuestas, y aunque puede ser un primer paso importante, la búsqueda de información no debería ser el punto final.

“Como profesionales de la salud, nuestro papel es acompañar ese proceso y ayudar a que las personas pasen de preguntarse qué les ocurre a encontrar la atención profesional que necesitan”, ya que, precisó, aunque la tecnología puede hacer más sencillo ese camino, la atención y el acompañamiento profesional siguen siendo fundamentalmente humanos, enfatizó.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora cada 10 de octubre, la plataforma Doctoralia Terapia busca reducir algunas barreras, como que las personas puedan identificar cuándo requieren de apoyo, y encontrar atención profesional, mediante un programa de consultas virtuales con recomendaciones de especialistas personalizadas y ofreciendo la primera consulta gratuita, al considerar que la digitalización podría ayudar a reducir las brechas y acercar la atención a los pacientes.

Ello, debido a que la plataforma de salud que conecta a pacientes con profesionales de la salud, en 2025 algunas de las principales búsquedas relacionadas con salud mental en Google fueron: ansiedad, con 201 mil búsquedas mensuales; depresión, con 165 mil; estrés, con 110 mil; y autoestima con 90 mil, datos que demuestran que para muchas personas el entorno digital constituye uno de los primeros espacios para buscar información sobre aquello que están experimentando.

Cabe mencionar que la plataforma trabaja en la actualidad con más de 700 psicólogos con cédula profesional en los 32 estados del país, cuya documentación es validada por Doctoralia previo a su registro, y ofrece sesiones en línea, con el objetivo de reducir obstáculos relacionados con traslados y horarios. Si la persona considera que el especialista propuesto no es adecuado para sus necesidades, puede reagendar con otro profesional.

Por su parte, la psicóloga Alejandra del Valle, subrayó que hablar de salud mental también significa reconocer que no es necesario esperar a estar en una situación límite para buscar apoyo.

Muchas personas atraviesan ansiedad, estrés, cambios importantes o dificultades en sus relaciones y pueden pasar mucho tiempo intentando resolverlo por sí mismas, ante lo cual, dar el primer paso hacia un proceso terapéutico puede ser una forma de cuidado y prevención, y contar con un espacio seguro y profesional puede hacer una diferencia importante en ese camino, señaló.