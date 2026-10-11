Volkswagen realizará paros técnicos para votar aumento salarial de 13.16%

Volkswagen Puebla

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW) realizará el jueves 15 de octubre una consulta entre los trabajadores de la planta de Cuautlancingo, Puebla, para determinar si aceptan el nuevo convenio salarial negociado con la empresa. La jornada estará acompañada de paros técnicos escalonados que permitirán a los empleados acudir a votar durante sus respectivos turnos.

La propuesta contempla un incremento global de 13.16% para el periodo 2026-2027, además de compromisos relacionados con la conservación de los puestos de trabajo y el regreso de trabajadores que salieron de la planta en agosto. El resultado de la consulta definirá si el acuerdo obtiene el respaldo de la base sindicalizada o si continúan las negociaciones.

Horarios de los paros técnicos

De acuerdo con la información del sindicato, la votación se organizará en tres horarios para facilitar la participación de los trabajadores de los distintos turnos de producción. El tercer turno tendrá una suspensión de actividades de las 4:30 a las 6:00 horas; el primero, de las 6:00 a las 8:00 horas, y el segundo, de las 15:00 a las 16:30 horas.

Para trasladar a los empleados desde sus áreas de trabajo hasta la Nave 25, donde se instalará el punto de votación, se habilitará transporte interno. De esta manera, los trabajadores podrán emitir su sufragio dentro de los horarios establecidos para cada turno.

Quienes laboren en turnos discontinuos y tengan descanso ese jueves podrán participar durante toda la jornada. Además, los trabajadores que se encuentren incapacitados tendrán la posibilidad de votar en la puerta 3 de la planta.

Distribución del aumento

La nueva consulta se realizará después de que, el pasado 11 de septiembre, más de 73% de los trabajadores rechazara la propuesta anterior, que contemplaba un incremento global de 10.04%.

Tras ese resultado, Volkswagen de México y el SITIAVW retomaron las negociaciones y acordaron una nueva oferta con aumentos distribuidos en dos años. Para 2026, el incremento global propuesto es de 9.41%, integrado por un aumento directo al salario de 3.80%, un bono único de 17 mil 800 pesos, un ajuste de 0.25% al fondo de ahorro y un incremento de 0.38% en el nivel salarial de 447 técnicos.

Para 2027, el convenio establece un aumento global de 3.75%, compuesto por un incremento directo al salario de 3.50% y otro de 0.25% al fondo de ahorro.

La consulta permitirá conocer si los trabajadores consideran suficiente esta nueva oferta después de haber rechazado el acuerdo previo. La decisión también definirá si la empresa y el sindicato pueden avanzar con las condiciones pactadas para los próximos dos años.

Reincorporación de técnicos y posible huelga

Además de los aumentos salariales, el convenio plantea conservar los empleos actuales y reincorporar a 611 técnicos que dejaron la planta en agosto, luego del cierre de uno de los turnos de producción.

Este compromiso forma parte de los puntos que los trabajadores deberán considerar al evaluar la propuesta. El acuerdo no se limita al ajuste salarial, sino que también incluye medidas relacionadas con la continuidad laboral dentro de la planta de Cuautlancingo.

En caso de que la mayoría rechace nuevamente el convenio, el sindicato cuenta con una quinta prórroga del emplazamiento a huelga, vigente hasta el 22 de octubre, para buscar un acuerdo con la empresa.

Si las negociaciones no prosperan antes de esa fecha, la huelga podría estallar al concluir el plazo, conforme a las condiciones del emplazamiento. Por ello, la votación del 15 de octubre será determinante para conocer si la nueva propuesta obtiene el respaldo de los trabajadores o si el conflicto salarial entra en otra etapa de negociación.