INDEP El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) lanza convocatoria para vender bienes incautados por la agencia de aduanas en Ciudad de México, Manzanillo y Veracruz (Especial)

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) lanzó una convocatoria para la adquisición directa de bienes inmuebles para personas físicas y morales puedan adquirir bienes inmuebles ubicados en las agencias aduanales de la Ciudad de México, Manzanillo y Veracruz.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que las personas físicas y morales interesadas en participar en el proceso comercial de adjudicación directa, para la adquisición de miles de bienes muebles ubicados en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), de las entidades antes mencionadas.

Puntualizó que los términos, la mecánica comercial y los requisitos para participar en el proceso, están disponibles en su portal oficial.

Entre los bienes ofertados destacan vehículos, motos, electrónicos, electrodomésticos, muebles, mobiliario de oficina, equipo industrial, herramientas de trabajo y demás mercancía diversa.

El procedimiento para los compradores interesados, deberán revisar el listado de bienes, presenta la solicitud por escrito para formalizar la oferta de compra, y en ese caso deberán esperar a recibir una notificación cuando la oferta de compra que se ha hecho haya sido aceptada.

Posteriormente se deberá realizar el pago correspondiente a las cuentas oficiales del Indep, recibir la factura y acudir por los bienes adquiridos.

El instituto hizo un llamado a la sociedad a no dejarse sorprender ni engañar por sitios electrónicos apócrifos, al tiempo que se recordó que la única página web oficial es la página institucional.