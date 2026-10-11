Rompe senador del PVEM con alianza en Colima; convoca a bloque opositor rumbo al 2027

El senador del PVEM, Virgilio Mendoza Amezcua convoca a integrar bloque opositor en Colima

Las rupturas al interior de la alianza Morena –PVEM no paran y ahora fue el senador Virgilio Mendoza Amezcua quien renunció la dirigencia estatal de ese partido en Colima en protesta por la designación de Rosa María Bayardo Cabrera como “coordinadora estatal” de Morena pues “no responde a las expectativas que se tenían”.

El ex dirigente estatal llamó a una alianza opositora para enfrentar a la aspirante morenista en las elecciones del 2027 por la renovación de esa gubernatura.

En ese sentido convocó a la senadora priista Mely Romero Celis, al presidente municipal de Colima por el PAN, Riult Rivera Gutiérrez, y a Margarita Moreno, de Movimiento Ciudadano, a participar en la construcción de un frente electoral.

Su propuesta incluye acercamientos con empresarios, organizaciones civiles y otros sectores sociales para competir por la gubernatura y explorar acuerdos en ayuntamientos y diputaciones.

Reconoció que aspira a gobernar Colima, aunque no descartó la posibilidad de respaldar a otra persona si los acuerdos entre los participantes así lo determinan.

Consideró que se debe valorar la competitividad electoral, la capacidad administrativa y la experiencia de gobierno para elegir a quien encabece ese proyecto opositor.

Señaló que, aunque aceptó y respetó la resolución del órgano nacional, decidió fijar una postura personal como colimense y separarse de la dirigencia estatal porque no está de acuerdo con esa estrategia política.

Mendoza afirmó que 60 % de los colimenses desean un cambio y aseguró que dirigentes del Partido Verde en distintos municipios respaldaron su posicionamiento y también dejarán sus cargos.

“Un 60 por ciento de los colimenses que desean un cambio, además de una gran cantidad de organizaciones y ciudadanos están en esa misma intención”, sostuvo

Mendoza Amezcua busca conformar un frente electoral con liderazgos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en la entidad rumbo a los comicios del próximo año.

Informó que tras su renuncia, trabajará para lograr que otros liderazgos políticos, empresariales y sociales se integren en un frente “para lograr el anhelado cambio en Colima”.

El legislador anunció la decisión el pasado 9 de octubre por su desacuerdo con la alianza electoral que la dirigencia nacional del Verde quien determinó mantener con Morena en Colima.

Senador electo del PVEM por mayoría relativa, Mendoza Amezcua es fue presidente municipal de Manzanillo en dos periodos. Nació el 21 de enero de 1972 en Armería, Colima, por lo que tiene 54 años.