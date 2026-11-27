UNAM fortalece atención a la salud mental de estudiantes

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, designó a María Elena Medina-Mora Icaza como coordinadora de Orientación Educativa y Atención a la Salud Emocional y Psicológica, y a José Vicente Zarco Torres como titular del Programa Universitario de Salud Mental y Emocional (PUSME), con el propósito de fortalecer la atención a la comunidad universitaria, particularmente a estudiantes.

Los nombramientos fueron anunciados durante una reunión del Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas. Posteriormente, el secretario General de la institución, Javier de la Fuente Hernández, les dio posesión de sus respectivos cargos.

La Universidad señaló que estas designaciones buscan integrar los esfuerzos de orientación educativa con las acciones de prevención, promoción y atención de la salud emocional y psicológica dirigidas a estudiantes, personal docente y administrativo. La reorganización también da continuidad a más de 15 años de trabajo institucional en esta materia.

Atención desde el bachillerato

Medina-Mora Icaza, exdirectora de la Facultad de Psicología, profesora de esa entidad e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, explicó que uno de los objetivos será ampliar las estrategias de atención a jóvenes, especialmente desde los niveles de bachillerato.

La especialista destacó la importancia de que la Universidad cuente con mecanismos que permitan acompañar a las y los estudiantes durante su formación académica. Señaló que el bienestar emocional influye directamente en sus posibilidades de aprendizaje y de concluir sus estudios.

También indicó que el plan de trabajo del rector contempla atender los problemas que enfrentan adolescentes y adultos jóvenes, por lo que se buscará fortalecer la presencia de estas estrategias en los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y los nueve de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

La intención, explicó, es que cada plantel tenga acceso a servicios de atención emocional y salud mental, además de preparar a docentes para reconocer situaciones que requieran intervención especializada y canalizar a quienes necesiten apoyo.

La nueva coordinadora consideró que los distintos esfuerzos que ya existen en la UNAM podrán trabajar de manera articulada, tanto en Ciudad Universitaria como en las entidades foráneas de la institución.

Programa psicoterapéutico en más de 30 sedes

Por su parte, José Vicente Zarco Torres, maestro en Psicología, psicoanalista y profesor de la Facultad de Ciencias, asumió la titularidad del PUSME. El académico, quien estuvo al frente del programa Espacio de Orientación y Atención Psicológica (ESPORA Psicológica), calificó el nombramiento como una responsabilidad importante y destacó la dimensión del servicio que ofrece la Universidad.

Explicó que la UNAM cuenta con un programa de atención psicoterapéutica de amplia cobertura en el país y que el objetivo será desarrollar modelos de intervención más eficaces, fortalecer la formación de personal y generar información que permita conocer mejor las necesidades de la comunidad universitaria.

ESPORA Psicológica fue creado en 2011 y actualmente opera en más de 30 sedes, distribuidas en planteles del CCH y la ENP, facultades, escuelas nacionales, institutos y coordinaciones universitarias.

El programa ofrece psicoterapia individual, generalmente mediante un proceso de 14 sesiones que incluye entrevistas de evaluación y tratamiento, con enfoque psicoanalítico y perspectiva de género. También brinda apoyo durante situaciones de crisis y realiza actividades de orientación e intervención dentro de los planteles.

Entre los principales motivos de consulta se encuentran ansiedad, depresión, estrés, baja autoestima, dificultades en el desempeño escolar o laboral, problemas familiares y de pareja, violencia de género y situaciones de riesgo. Cuando los casos requieren atención psiquiátrica o tratamientos de mayor duración, las personas son canalizadas a las instancias médicas correspondientes.

Consejo asesor en salud mental y adicciones

Como parte de esta reorganización, la Universidad creó el Consejo Asesor para la Atención de la Salud Mental, Adicciones y el Bienestar Emocional, mediante un acuerdo publicado el 23 de noviembre en la Gaceta UNAM. En el mismo documento se establecieron lineamientos para la atención de trastornos de la conducta.

El organismo funcionará como un órgano técnico especializado de apoyo a la Rectoría y a las autoridades universitarias. Entre sus atribuciones estará proponer e impulsar políticas para prevenir y atender problemas de salud mental, adicciones y trastornos de la conducta, además de promover el bienestar emocional de estudiantes y trabajadores.

El consejo será presidido por el secretario General y estará integrado por titulares de distintas áreas universitarias, entre ellas las secretarías de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, y de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria; la Oficina de la Abogacía General; la Coordinación de Orientación Educativa y Atención a la Salud Emocional y Psicológica; la Escuela Nacional Preparatoria; el Colegio de Ciencias y Humanidades, y la coordinación del PUSME.