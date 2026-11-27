Gobierno federal exige a Nestlé precios justos para caficultores de Chiapas Archivo (Mario Jasso)

El gobierno federal busca establecer condiciones más favorables para los productores de café de Chiapas, quienes mantienen un desacuerdo con Nestlé por los precios que reciben por sus cosechas.

Como parte de las negociaciones, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, se trasladó a la entidad para escuchar las demandas de los agricultores y reunirse con representantes de la compañía.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las exigencias de los cafeticultores y sostuvo que la compra del grano debe realizarse a precios justos. En su conferencia matutina, señaló que el diálogo con la empresa debe atender dos objetivos, que son mejorar la remuneración de los productores y preservar las variedades de café mexicano, así como sus métodos tradicionales de cultivo.

El conflicto se intensificó después de que agricultores de las regiones Costa, Sierra y Frontera realizaran movilizaciones en Tapachula para exigir mejores condiciones de comercialización. Los productores denuncian que reciben alrededor de 43 pesos por kilogramo, aunque consideran que el pago debería ubicarse entre 50 y 60 pesos.

La inconformidad alcanza a caficultores de al menos 20 municipios y, de acuerdo con representantes del sector, afecta a aproximadamente 165 mil familias. Reclaman el aumento de los costos de producción, particularmente en jornales y mantenimiento de las plantaciones.

Sheinbaum también cuestionó la participación de intermediarios en la comercialización del grano y planteó que Nestlé compre directamente a los agricultores. En la región del Soconusco, los llamados coyotes adquieren el café por debajo de su costo de producción para posteriormente venderlo a empresas transnacionales.

Los precios reportados muestran diferencias entre variedades. El café robusta se compra en la zona a unos 30 pesos por kilo, frente a un precio considerado justo de entre 80 y 90 pesos. En el caso del arábica, los productores reciben entre 45 y 70 pesos, aunque estiman que deberían obtener entre 110 y 120 pesos.

Por su parte, Nestlé México anunció que durante el ciclo 2026-2027 pretende aumentar sus compras de café mexicano respecto al periodo anterior. También informó que buscará mantener los precios del grano verde robusta y arábica por encima de las cotizaciones internacionales de Londres y Nueva York.

La estrategia federal contempla además proteger las variedades tradicionales frente a las patentadas por empresas y conservar el cultivo bajo sombra. Sheinbaum adelantó que los detalles del programa serán presentados en una próxima conferencia, aunque todavía no se han precisado sus recursos ni los mecanismos de aplicación.