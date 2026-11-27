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La presidenta Claudia Sheinbaum prevé alcanzar en diciembre un acuerdo comercial con Estados Unidos para reducir los aranceles que afectan a las exportaciones mexicanas de automóviles, acero, aluminio y sus derivados, aunque sostuvo que cualquier entendimiento deberá respetar la soberanía y los intereses nacionales.

La jefa del Ejecutivo federal informó que las negociaciones con el gobierno de Donald Trump continúan y que, de los planteamientos formulados por la parte estadounidense, alrededor de 90 puntos ya fueron resueltos sin comprometer los intereses de México.

Explicó que algunos temas planteados por Washington fueron rechazados por su administración al considerar que correspondían a decisiones soberanas del país, mientras que otros, como los relacionados con derechos de autor, pudieron avanzar durante las conversaciones.

“Fueron como 90 puntos que todos quedaron ya resueltos, sin afectar la soberanía ni los intereses del pueblo de México ni de la nación”, señaló.

Pese a esos avances, reconoció que todavía no existe un cierre de las negociaciones sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que su gobierno espera alcanzar una resolución próximamente.

Además, manifestó su expectativa de concretar un entendimiento durante diciembre, aunque aclaró que dependerá de las propuestas que se presenten y que su administración no aceptará un acuerdo bajo cualquier condición.

Uno de los asuntos centrales es la revisión de los gravámenes impuestos por Estados Unidos mediante la Sección 232, que afectan a productos de sectores estratégicos para la economía mexicana.

Para continuar con las conversaciones, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, viajará la próxima semana a territorio estadounidense, donde se reunirá con representantes del Departamento de Comercio y con el representante comercial, Jamieson Greer.

La presidenta también descartó que diciembre sea la única oportunidad para alcanzar un acuerdo, pues recordó que Donald Trump permanecerá dos años más al frente del gobierno estadounidense, incluso después de la renovación del Congreso de ese país, prevista para enero de 2027.

Relación comercial con China

En materia de comercio exterior, Sheinbaum descartó modificar los aranceles que México aplica a productos provenientes de China, pese a las solicitudes del gobierno de ese país. Argumentó que las medidas forman parte de la estrategia industrial mexicana y que, por ahora, resulta complicado cambiarlas.

Como alternativa para equilibrar el intercambio comercial, planteó incrementar las exportaciones agrícolas mexicanas hacia el mercado asiático, debido a la diferencia entre el volumen de mercancías que México vende a China y la cantidad de productos que importa de esa nación.

La mandataria indicó que, tras su reciente encuentro con el presidente chino Xi Jinping, ambos gobiernos acordaron mantener la cooperación en sectores como energía y salud, además de continuar el diálogo comercial.

Finalmente, al ser cuestionada sobre una posible extradición a Estados Unidos de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, rechazó que esa decisión pudiera utilizarse como mecanismo para facilitar las negociaciones comerciales.

Afirmó que, de concretarse, correspondería a una determinación del gabinete de seguridad conforme a lo que convenga a México, y no a una concesión para satisfacer las solicitudes del gobierno estadounidense.