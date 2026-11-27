primera tormenta invernal de la temporada

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a extremar precauciones ante el desplazamiento de la primera tormenta invernal de la temporada por territorio mexicano, debido a las lluvias de intensidad variable, las bajas temperaturas y las posibles nevadas que afectarán distintas entidades.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como precipitaciones intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero. Además, se prevén chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones del norte, noreste, centro, sur y sureste del país.

El fenómeno también ocasionará un descenso considerable de temperatura en estados del occidente, norte y centro. A esto se suma la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que durante la noche podrían extenderse a sitios ubicados por encima de los 2 mil 800 metros de altitud en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Por otra parte, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y sureste. También se pronostican vientos del norte con rachas de entre 90 y 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz.

Riesgos por lluvias, inundaciones y deslaves

Ante las precipitaciones intensas, la CNPC recomendó evitar acercarse a ríos, arroyos y zonas inundadas, así como buscar rutas alternas y organizar los traslados con anticipación. Advirtió que la corriente puede arrastrar tanto a personas como a vehículos, por lo que pidió no intentar cruzar cuerpos de agua o vialidades anegadas.

También pidió mantener despejadas las coladeras y los desagües, reconocer los sitios de menor riesgo y localizar los refugios temporales disponibles. Quienes viven en laderas y barrancas deben estar atentos a posibles señales de deslave, como grietas en el suelo, inclinación de árboles, postes o muros y escurrimientos de agua fuera de lo habitual. Si detectan alguna de estas condiciones, deben alejarse y solicitar apoyo a las autoridades.

En las zonas donde se pronostica nieve o aguanieve, se aconseja evitar viajes que no sean necesarios por carreteras y caminos de montaña, debido a la posible formación de hielo y superficies resbaladizas. Antes de salir, es importante revisar las condiciones de las vías, conducir a velocidad moderada y conservar una distancia segura entre vehículos.

Protección ante el frío y los fuertes vientos

Para reducir los efectos de las bajas temperaturas, Protección Civil recomendó utilizar ropa abrigadora en varias capas y cubrir cabeza, manos y pies. También pidió prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, a fin de evitar que permanezcan expuestos al frío durante periodos prolongados.

En los hogares donde se utilicen calentadores, estufas o chimeneas, se debe mantener una ventilación adecuada y evitar dejarlos encendidos durante toda la noche. La dependencia advirtió que no deben utilizarse anafres ni braseros en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Asimismo, recomendó mantener a las mascotas en lugares protegidos de las bajas temperaturas.

Respecto a las rachas de viento, principalmente en el istmo y golfo de Tehuantepec y la costa sur de Veracruz, se pidió asegurar o retirar objetos que puedan desprenderse, como láminas, macetas, lonas y muebles colocados en exteriores. También se recomendó mantenerse lejos de árboles, anuncios espectaculares, estructuras inestables, postes y cables eléctricos. En caso de encontrar cables caídos, la población debe evitar acercarse o manipularlos y reportarlos a las autoridades.

En las zonas costeras, la CNPC pidió respetar las restricciones de navegación y seguir las indicaciones de las autoridades marítimas y de Protección Civil.

La dependencia informó que mantiene coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil para vigilar la evolución de las condiciones meteorológicas y reforzar las acciones de prevención y atención.

Finalmente, exhortó a las familias a identificar los riesgos de su entorno y contar con un plan familiar de protección civil. También pidió mantenerse informadas mediante las cuentas oficiales de Conagua Clima y CNPC México, y utilizar el número 911 para reportar emergencias.