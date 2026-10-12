Con Caravana Turística, México fortalece su promoción y alianzas estratégicas en Arizona

Caravana Turística de México en Phoenix

La Secretaría de Turismo llevó a cabo la Caravana Turística de México en Phoenix, que reunió a representantes de destinos, productos turísticos, conectividad aérea y empresas del sector, con el objetivo de fortalecer la promoción turística de México en Arizona, uno de sus principales mercados emisores, así como generar nuevas oportunidades de colaboración.

A través de sus redes sociales, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, señaló la importancia de mantener una promoción cercana con los mercados internacionales para fortalecer los vínculos que contribuyen a que más viajeros decidan visitar México.

“Seguimos fortaleciendo la promoción internacional de México, especialmente en nuestros principales mercados emisores. Estos encuentros nos permiten acercarnos a touroperadores, medios de comunicación y aliados estratégicos, compartir la gran diversidad de experiencias que tiene nuestro país y abrir nuevas oportunidades para que más personas viajen, conozcan y disfruten de México”, señaló.

Este evento fue encabezado por Marcela Camacho, directora general de Innovación del Producto Turístico, con el acompañamiento del Consulado General de México en Phoenix, a cargo del cónsul general, Jorge Mendoza Yescas.

Se realizó un encuentro con 31 touroperadores de Phoenix, en el que se presentó la oferta de distintos destinos y productos turísticos de México, con la participación de representantes del Grupo Mundo Maya, Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Nayarit y Sonora.

En materia de conectividad aérea, se plantearon oportunidades de colaboración entre Phoenix Sky Harbor y el AIFA, así como una propuesta de intercambio publicitario para ampliar la visibilidad de México y fortalecer la promoción de sus destinos.

La delegación mexicana sostuvo acercamientos con actores estratégicos de Arizona para impulsar nuevas alianzas. Entre ellas destacó el diálogo con la Arizona Lodging & Tourism Association, con miras a fortalecer la colaboración y desarrollar acciones de promoción conjunta.

Se identificaron oportunidades de promoción en eventos de interés para el público estadounidense, como el festejo “Day of the Dead” en Scottsdale, que reúne a más de 10 mil asistentes y contempla la difusión de contenidos sobre los destinos y experiencias turísticas de México.

Referente al turismo médico, se impulsaron acciones mediante acercamientos con Dignity Health y CommonSpirit Health para fortalecer la atención de pacientes transnacionales y la participación en congresos especializados en México, así como iniciativas de turismo de pantalla, con la invitación a participar en el American Film Market y promover las locaciones nacionales ante la industria cinematográfica.

Marcela Camacho agradeció al Consulado General de México en Phoenix por su acompañamiento y apoyo para la realización de esta jornada y destacó que el trabajo conjunto permite fortalecer los vínculos que convierten a México como un destino lleno de experiencias.