Fiscalía de Morelos informa en torno a retención de sus elementos en Totolapan

Entorno a los hechos registrados la tarde de este lunes 12 de octubre en el municipio de Totolapan, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó las acciones realizadas para la detención de

Como parte de la estrategia nacional de combate contra el delito de extorsión, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos implementaron un operativo que logró la ubicación y detención de José David “N”, generador de violencia de influencia regional relacionado con el grupo denominado “Pueblos Unidos”.

Producto de esa acción, células de dicha organización delictiva retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente.

Ante ese hecho, se activó el protocolo de atención en casos de secuestro para privilegiar la vida de las víctimas retenidas contra su voluntad.

Los colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas de este lunes al ser entregada la persona detenida horas antes.

Uno de nuestros compañeros fue hospitalizado por una herida producida por arma de fuego. Su estado de salud se reporta como estable.

La Fiscalía General del Estado de Morelos subraya que la vida de nuestro personal es una prioridad para la institución y por ello se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física.

Este organismo procurador de justicia enfatiza que estos hechos delictivos no quedarán impunes.