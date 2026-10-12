Ley 73 del IMSS: cambios recientes para pensiones

Ley 73 IMSS.

Los trabajadores mexicanos que comenzaron a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes del 1 de julio de 1997 pueden acceder a una pensión bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, mejor conocido como Ley 73. Este esquema permite solicitar el retiro a partir de los 60 años, siempre que se cumplan los requisitos de cotización y conservación de derechos establecidos por el instituto.

¿Cuáles son los cambios recientes en la Ley 73 del IMSS para 2026?

Uno de los principales ajustes para los pensionados del IMSS durante 2026 corresponde a la actualización anual de los montos de las pensiones, realizada en febrero con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Este mecanismo busca compensar los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de los beneficiarios.

A diferencia de lo que ocurre con el régimen de la Ley 97, los trabajadores amparados por la Ley 73 no enfrentan un incremento progresivo en el número mínimo de semanas cotizadas. Por lo tanto, quienes pertenecen a este esquema mantienen el requisito de 500 semanas para solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez.

Por otra parte, la Modalidad 40, conocida oficialmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, continúa siendo una alternativa para determinados trabajadores que buscan mejorar el cálculo de su futura pensión mediante aportaciones al IMSS. No obstante, durante 2026 deben considerar los costos de cotización correspondientes, que dependen del salario registrado y de las cuotas vigentes.

¿Cuántas semanas necesitas para pensionarte con la Ley 73 del IMSS en 2026?

Para solicitar una pensión bajo la Ley 73, los trabajadores deben cumplir con una serie de condiciones relacionadas con su historial laboral, edad y semanas reconocidas por el instituto.

Los principales requisitos son:

Fecha de cotización: Haber comenzado a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

Haber comenzado a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Semanas cotizadas: Contar con al menos 500 semanas reconocidas por el instituto.

Contar con al menos 500 semanas reconocidas por el instituto. Edad mínima: Tener 60 años para solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada o 65 años para una pensión por vejez.

Tener 60 años para solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada o 65 años para una pensión por vejez. Situación laboral: Encontrarse dado de baja del régimen obligatorio al momento de presentar la solicitud.

Encontrarse dado de baja del régimen obligatorio al momento de presentar la solicitud. Conservación de derechos: Mantener vigentes los derechos pensionarios conforme a los periodos establecidos por la legislación.

Es importante señalar que los trabajadores que comenzaron a cotizar antes de julio de 1997 y también realizaron aportaciones después de esa fecha pueden tener derecho a elegir entre el régimen de la Ley 73 y el de la Ley 97, según su situación particular.

¿Cuánto dinero recibirás de pensión con la Ley 73 del IMSS?

El monto que recibe cada pensionado bajo la Ley 73 depende principalmente del salario promedio registrado durante las últimas 250 semanas cotizadas, equivalentes aproximadamente a cinco años, así como del número de semanas acumuladas y la edad en la que solicite su retiro.

De acuerdo con el IMSS, los trabajadores que soliciten una pensión por cesantía en edad avanzada recibirán un porcentaje de la pensión de vejez calculada conforme a su historial de cotización. Los porcentajes establecidos son los siguientes:

60 años: 75% de la pensión calculada.

61 años: 80% de la pensión calculada.

62 años: 85% de la pensión calculada.

63 años: 90% de la pensión calculada.

64 años: 95% de la pensión calculada.

65 años: 100% de la pensión calculada.

Estos porcentajes no se aplican directamente sobre el último salario del trabajador, sino sobre la cuantía de la pensión determinada conforme a las disposiciones de la Ley 73. Además, las semanas adicionales a las primeras 500 pueden contribuir a incrementar el monto final.

¿Qué diferencia hay entre la Ley 73 y la Ley 97 del IMSS en 2026?

Una de las principales diferencias entre ambos regímenes es el número de semanas necesarias para solicitar una pensión. Mientras que la Ley 73 conserva el requisito de 500 semanas, la Ley 97 contempla un incremento progresivo que continuará hasta 2031.

Ley 73 del IMSS:

Inicio de cotización: Antes del 1 de julio de 1997.

Antes del 1 de julio de 1997. Semanas mínimas en 2026: 500 semanas.

500 semanas. Edad mínima: 60 años para cesantía en edad avanzada y 65 años para vejez.

60 años para cesantía en edad avanzada y 65 años para vejez. Cálculo de la pensión: Se considera el salario promedio de las últimas 250 semanas, la edad de retiro y el número de semanas cotizadas.

Se considera el salario promedio de las últimas 250 semanas, la edad de retiro y el número de semanas cotizadas. Financiamiento: La pensión se cubre conforme al régimen de transición, con recursos a cargo del Gobierno federal.

Ley 97 del IMSS:

Inicio de cotización: A partir del 1 de julio de 1997.

A partir del 1 de julio de 1997. Semanas mínimas en 2026: 875 semanas.

en 2026: 875 semanas. Edad mínima: 60 años para cesantía en edad avanzada y 65 años para vejez.

60 años para cesantía en edad avanzada y 65 años para vejez. Cálculo de la pensión: Depende principalmente de los recursos acumulados en la cuenta individual administrada por una Afore y de las reglas de la modalidad de pensión correspondiente.

Depende principalmente de los recursos acumulados en la cuenta individual administrada por una Afore y de las reglas de la modalidad de pensión correspondiente. Financiamiento: Mediante los recursos de la cuenta individual y los mecanismos de garantía establecidos en la legislación.

Según el calendario oficial del IMSS, para 2027 los trabajadores de la Ley 97 necesitarán 900 semanas cotizadas, requisito que continuará aumentando en periodos de 25 semanas anuales hasta alcanzar las 1,000 en 2031. Este incremento no modifica las 500 semanas exigidas a quienes se pensionen bajo la Ley 73.