Gobierno federal coordina acciones preventivas ante llegada de Simon a Sinaloa (Camila Ayala Benabib)

El huracán Simon continúa su desplazamiento por el océano Pacífico y mantiene en alerta a las autoridades de protección civil de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, ante el pronóstico de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado durante los próximos días.

Durante el informe presentado ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, Fabián Vázquez Romaña, Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, detalló que el fenómeno se mantiene como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora. Al momento del reporte, su centro se encontraba aproximadamente a entre 75 y 80 kilómetros de la costa de Jalisco.

De acuerdo con el pronóstico, el ciclón comenzó a alejarse gradualmente de la costa y se prevé que disminuya su intensidad a categoría 2 durante el día, con vientos de 170 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros por hora. Posteriormente, se espera que avance hacia las inmediaciones de las Islas Marías, donde sus efectos podrían sentirse durante las siguientes 24 horas.

El sistema podría aproximarse a Mazatlán, Sinaloa, entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves, con una intensidad menor a la registrada frente a Jalisco, aunque todavía con capacidad de generar condiciones peligrosas.

Prevén lluvias intensas en Nayarit y Sinaloa

Aunque se anticipa una disminución de las precipitaciones en parte de la región del Pacífico, las bandas nubosas del huracán continuarán transportando humedad hacia el territorio nacional.

Los pronósticos indican que las lluvias podrían intensificarse el miércoles, principalmente en el sur de Sinaloa y el norte de Nayarit, donde se estiman acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros.

También se esperan precipitaciones en Jalisco y otras zonas costeras, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Otro de los riesgos identificados es el oleaje elevado, que ha provocado condiciones peligrosas y daños en las zonas próximas al litoral. Por ello, se pidió extremar precauciones en playas, puertos y comunidades costeras.

Acapulco registra lluvias históricas

Durante el recorrido del fenómeno por el Pacífico mexicano se registraron precipitaciones extraordinarias. En Acapulco, Guerrero, se reportaron 391 milímetros de lluvia en un periodo de 24 horas el 8 de octubre, una cantidad que rompió un récord para ese lapso, de acuerdo con la información presentada durante el informe.

También se dieron a conocer registros de aproximadamente 500 milímetros en un punto de Colima y 155 milímetros en Manzanillo, lo que refleja la intensidad de las precipitaciones asociadas al sistema.

Las autoridades recordaron que las lluvias pueden ocasionar inundaciones, deslaves, derrumbes y afectaciones a las vías de comunicación, incluso cuando el centro del ciclón se mantiene alejado de la costa.

Reportan una persona fallecida en Guerrero

En el balance de afectaciones, las autoridades informaron que Guerrero fue una de las entidades con mayores daños asociados a las lluvias. En Acapulco, Chilpancingo, la Costa Grande y la región de la Montaña se reportaron vehículos afectados, establecimientos comerciales inundados y viviendas con daños.

Asimismo, se confirmó el fallecimiento de una persona adulta mayor de 71 años en Chilpancingo, debido al colapso de una barda.

Entre las afectaciones también se reportaron deslaves, derrumbes, caída de material sobre caminos, 16 postes de la Comisión Federal de Electricidad dañados, siete bardas colapsadas y dos socavones.

Para atender la emergencia, se desplegaron brigadas, vehículos y maquinaria pesada, además del apoyo de las Fuerzas Armadas mediante los planes de auxilio correspondientes. Las labores incluyeron limpieza, retiro de escombros, reapertura de vialidades y distribución de alimentos.

Activan planes de emergencia y refuerzan vigilancia

Desde la base naval de Puerto Vallarta, Jalisco, autoridades federales informaron que mantienen coordinación con los gobiernos de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa para dar seguimiento a la trayectoria del huracán y reforzar las medidas preventivas.

En las entidades mencionadas se activaron los planes de respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. También se informó que la CFE había restablecido el 100 por ciento del suministro eléctrico correspondiente a las afectaciones reportadas en los estados atendidos hasta ese momento.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por su parte, continuó con trabajos para atender deslaves y caídas de material en las carreteras.

El reporte oficial señaló que, hasta ese momento, el saldo era blanco en Michoacán, Colima y Jalisco, mientras que Guerrero registraba una persona fallecida y diversos daños materiales.

Ante el desplazamiento del huracán hacia el norte, las autoridades anunciaron que reforzarían las acciones preventivas en Sinaloa, particularmente en la zona de Mazatlán.

Finalmente, hicieron un llamado a la población de las zonas costeras a atender las indicaciones de Protección Civil, evitar acercarse al mar cuando exista oleaje elevado y mantenerse pendiente de los avisos meteorológicos, debido a que las lluvias y los efectos del ciclón podrían prolongarse durante los próximos días.