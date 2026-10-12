Sheinbaum solicita informe sobre uso de gases lacrimógenos en protesta en Jalisco (Camila Ayala Benabib)

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno de Jalisco explicar las razones por las que se utilizaron presuntamente agua y gases lacrimógenos para dispersar una manifestación, así como informar los nombres de todas las personas detenidas durante los hechos.

La mandataria señaló que corresponde al gobernador de Jalisco y a las autoridades estatales aclarar las circunstancias en las que se tomó la decisión de intervenir durante la protesta, relacionada con la problemática de contaminación del agua que se vive en la entidad.

Sheinbaum subrayó que su gobierno no está de acuerdo con la represión y sostuvo que las autoridades deben privilegiar el diálogo y el respeto al derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente.

“En este caso particular, debe explicar el gobierno de Jalisco”, expresó, al insistir en que las autoridades estatales tienen la responsabilidad de informar sobre el operativo, las medidas utilizadas para atender la movilización y la situación jurídica de las personas detenidas.

Rechaza la represión y defiende las manifestaciones pacíficas

La mandataria reiteró que su administración respalda las manifestaciones pacíficas, pero también se pronunció en contra del uso de la violencia durante las protestas.

Como ejemplo de las medidas preventivas que se aplican en la Ciudad de México, explicó que la colocación de vallas alrededor de Palacio Nacional busca evitar enfrentamientos entre manifestantes y elementos policiales, particularmente cuando existen grupos que utilizan martillos, artefactos u objetos que pueden poner en riesgo a las personas o dañar edificios patrimoniales.

Sheinbaum recordó que, durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presenció episodios en los que policías resultaron gravemente heridos después de que les arrojaran fuego durante una movilización.

A partir de esa experiencia, defendió el uso de barreras físicas como una medida preventiva para reducir el riesgo de confrontaciones directas entre manifestantes y cuerpos de seguridad.

No obstante, insistió en que la actuación de las autoridades debe evitar la represión y que las movilizaciones deben desarrollarse sin violencia.

Pide aclarar el uso de gases y agua en Jalisco

En relación con los hechos en Jalisco, la mandataria pidió que se esclarezca si efectivamente se utilizaron agua y gases lacrimógenos para responder a la manifestación, además de explicar por qué se recurrió a esas medidas.

El pronunciamiento ocurre en medio de la problemática relacionada con la contaminación del agua en la entidad, asunto sobre el cual, indicó, el gobernador ha presentado distintas propuestas de solución.

Sheinbaum señaló que corresponde a las autoridades estatales dar información puntual sobre lo ocurrido y explicar tanto las decisiones tomadas durante la movilización como las detenciones realizadas.