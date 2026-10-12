Pemex y CFE activan operativo ante huracán Simon; garantizan abasto de combustibles y restablecen servicio eléctrico

Pemex y CFE activan operativo ante huracán Simon (Gustavo Vilchis)

Bajo la coordinación de la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implementaron acciones preventivas y de respuesta inmediata ante las afectaciones ocasionadas por el huracán Simon en las costas del Pacífico mexicano, con el objetivo de proteger la infraestructura estratégica, garantizar el suministro de combustibles y restablecer el servicio eléctrico en las zonas impactadas.

Como parte del operativo, Pemex reforzó la vigilancia y las medidas de prevención en sus instalaciones, particularmente en terminales marítimas y centros de almacenamiento y despacho, conforme a sus protocolos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).

La empresa productiva del Estado informó que cuenta con inventarios suficientes de gasolinas, diésel y otros combustibles, por lo que aseguró que está garantizado el abasto en las regiones afectadas por el fenómeno meteorológico.

Por su parte, la CFE desplegó personal especializado, vehículos y equipo de emergencia en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, a fin de atender oportunamente los daños a la infraestructura eléctrica y acelerar la recuperación del suministro.

El dispositivo contempló la participación de 3 mil 139 electricistas, apoyados por 427 grúas, 904 vehículos ligeros, 17 unidades todoterreno, una unidad de comunicaciones, 208 plantas de emergencia, 120 torres de iluminación y cuatro helicópteros.

CFE restablece el servicio eléctrico en Guerrero

Tras el impacto del huracán Simon en Guerrero, registrado alrededor de las 15:54 horas del jueves 8 de octubre, la CFE inició trabajos ininterrumpidos para recuperar el suministro eléctrico en 13 municipios de la entidad.

De acuerdo con el reporte de la empresa, a las 05:00 horas del viernes 9 de octubre se había restablecido el 90.5 por ciento del servicio afectado. La recuperación quedó concluida en su totalidad antes de las 09:00 horas del sábado 10 de octubre, tanto en los municipios afectados de Guerrero como en una demarcación de Oaxaca.

Las labores se desarrollaron mediante la movilización de cuadrillas y recursos técnicos especializados, con el propósito de recuperar la infraestructura dañada y contribuir a la continuidad de los servicios esenciales para la población.

Coordinación interinstitucional ante la contingencia

Pemex y la CFE reiteraron su compromiso de mantener una respuesta coordinada con las autoridades de Protección Civil, los gobiernos estatales y municipales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud.

La colaboración entre estas dependencias busca fortalecer la capacidad de atención ante los efectos del huracán en las costas del Pacífico, proteger a la población y garantizar la continuidad de los servicios prioritarios.

Con estas acciones, ambas empresas públicas mantienen sus esfuerzos de prevención, atención de emergencias y recuperación de infraestructura, mientras se da seguimiento a las condiciones en las regiones afectadas por el fenómeno meteorológico.