¿Fractura en NL? Bloque de ex aspirantes morenistas contra Clara Luz Flores; “no tiene el perfil”.

Tatiana Clouthier, Waldo Fernández y Andrés Mijes contra nombramiento de Clara Luz Flores como coordinadora en Nuevo Léon

La situación se complica para Morena en Nuevo León luego de que los ex aspirantes a la coordinación estatal de ese estado, Waldo Fernándezy Andrés Mijes se sumaron a la petición de Tatiana Clouthier de que Clara Luz Flores Carrales, no se convierta en la candidata oficial de la alianza oficialista a la gubernatura del estado rumbo a los comicios del próximo año al considerar que no cuenta con el perfil que requiere la Cuarta Transformación en esa entidad.

“No estamos contentos y no aceptamos que un perfil como el de la actual coordinadora sea quien aparezca en las boletas en el próximo proceso electoral porque esto daña enormemente al movimiento y daña enormemente al partido”, sostuvo Clouthier

Los tres ex aspirantes a coordinador en esa entidad sostuvieron una reunión donde coincidieron en señalar que Flores Carrales no es el perfil que requiere el movimiento en ese estado e incluso la acusaron de mentir en varias ocasiones.

“Es una persona que ha mentido una y otra vez… Que el partido (Morena), con los aliados (PVEM y PT), analice lo que estamos viendo, el desfonde de ella (Flores Carrales) la incapacidad de poder formar un equipo y poder avanzar “, insistió Clouthier

Advirtieron que Clara Luz ya desfondó al movimiento en las elecciones de hace seis años. “No estamos en tiempos para estarnos desfondando, estamos en tiempo de crecer”, señaló Clouthier

Advirtió que la postulación de la actual coordinadora podría afectar al movimiento, por lo que sostuvo que el grupo trabajará para evitar que su nombre aparezca en las boletas electorales.

Los inconformes señalaron que, en procesos anteriores, la designación de coordinadores no se ha traducido necesariamente en una candidatura definitiva.

Por su parte, Waldo Fernández exigió a Flores Carrales que haga del conocimiento público si Karina Barrón, (ex funcionaria del ayuntamiento de Monterrey que culpó falsamente de abuso sexual al senador) está trabajando en su nuevo equipo de trabajo.

Por su parte, Andrés Mijes señaló su preocupación del “sentimiento de derrota” tras la asignación de Flores Carrales como coordinadora.

“Estamos preocupados por el sentimiento de derrota que hay en Nuevo León, el sentimiento de que se entregó ya el estado a otros partidos políticos y que se está perdiendo la gran oportunidad de poder la transformación a Nuevo León”, declaró.