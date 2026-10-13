Amílcar Olán: ¿qué vínculos tiene el amigo de Andy con “El Tanque” y por qué podría ser investigado?

Amílcar Olán, empresario cercano a Andy López Beltrán, aparece en el centro de reportajes sobre contratos y millonarias transferencias. Esto es lo que se sabe. Especial

El empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, identificado por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como “Andy”, volvió a colocarse en el centro de la controversia después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconociera que podría ser investigado por sus presuntos vínculos con Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, señalado como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante una conferencia de prensa realizada este martes 13 de octubre, el funcionario federal aseguró que Olán se encuentra localizable y que, si las investigaciones encuentran elementos que lo relacionen con las actividades del presunto integrante del CJNG, su nombre podría incorporarse a una carpeta de investigación. El señalamiento ocurre después de la difusión de grabaciones atribuidas al empresario y a su hermano Luis Alberto Olán, en las que presuntamente hablan de contactos con integrantes de la organización criminal.

¿Qué vínculos tiene Amílcar Olán con “El Tanque”, presunto operador del CJNG?

La presunta relación entre Amílcar Olán e Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, se dio a conocer mediante audios, en la que se difundieron conversaciones atribuidas al empresario y a su hermano Luis Alberto Olán Aparicio.

Según los audios, Luis Alberto habría mantenido contacto con “El Tanque” y utilizado esa relación para intervenir ante supuestas extorsiones cometidas contra proveedores de balasto en el sur de Veracruz. Los materiales estaban relacionados con negocios de suministro para obras ferroviarias.

En una de las grabaciones, Luis Alberto Olán afirma conocer al presunto operador criminal, mientras que en otra conversación atribuida a Amílcar se habla de la capacidad de su hermano para relacionarse con personas vinculadas a actividades ilícitas.

Los principales señalamientos difundidos son:

Contacto con “El Tanque”: Luis Alberto Olán habría reconocido conocer personalmente a Iván Cazarín Molina, identificado como presunto operador del CJNG.

Luis Alberto Olán habría reconocido conocer personalmente a Iván Cazarín Molina, identificado como presunto operador del CJNG. Intervención ante extorsiones: El contacto habría sido utilizado para detener presuntas amenazas contra una mina proveedora de balasto.

El contacto habría sido utilizado para detener presuntas amenazas contra una mina proveedora de balasto. Negocios ferroviarios: Las conversaciones se relacionan con el suministro de materiales para el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

Las conversaciones se relacionan con el suministro de materiales para el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Participación de Amílcar Olán: El empresario aparece mencionado en las grabaciones como una de las personas relacionadas con estos negocios y con las gestiones atribuidas a su hermano.

¿Por qué Amílcar Olán podría ser investigado por las autoridades?

La posibilidad de investigar a Amílcar Olán cobró relevancia después de la detención de Iván Cazarín Molina, ocurrida el 6 de octubre en Zapopan, Jalisco. El presunto operador del CJNG fue identificado por las autoridades como una figura relacionada con actividades criminales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla.

Durante su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política del Senado y una conferencia posterior, Omar García Harfuch explicó que las autoridades analizan los elementos relacionados con la detención de “El Tanque”, incluidos los audios que mencionan a otras personas.

Al ser cuestionado sobre una posible investigación contra Amílcar Olán, el secretario respondió:

“Si tiene que ver alguna otra persona, como la que usted refiere, estará en la carpeta de investigación y será investigado”.

¿Quién es “El Tanque” y por qué fue detenido?

Iván Cazarín Molina, conocido como “El Tanque”, es señalado por las autoridades mexicanas como un presunto operador regional del CJNG, organización criminal con presencia en diferentes entidades del país.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su detención se realizó mediante un operativo coordinado entre fuerzas federales en Zapopan, Jalisco.

Entre las actividades delictivas con las que las autoridades lo relacionan se encuentran: