Monte de Piedad: estos son los documentos para recuperar tu prenda tras la reapertura

Monte de Piedad. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 07OCTUBRE2026.- Tras 364 días de huelga, las oficinas del Nacional Monte de Piedad en Toluca reabrieron sus puertas. Desde muy temprano, los pignorantes formaron una larga fila para reactivar sus operaciones prendarias. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

El Nacional Monte de Piedad reanudó operaciones tras el fin de la huelga que mantuvo cerradas cientos de sucursales durante varios meses. Con la reapertura, miles de clientes buscan recuperar sus prendas que dejaron en garantía, por lo que es importante conocer los documentos y requisitos necesarios para realizar el trámite.

¿Qué documentos necesitas para recuperar tus prendas en el Monte de Piedad?

Si deseas acudir a una sucursal del Nacional Monte de Piedad, se deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente , como la credencial para votar (INE) o pasaporte.

, como la credencial para votar (INE) o pasaporte. Boleta de empeño o número de contrato correspondiente a la prenda.

o número de contrato correspondiente a la prenda. Folio de la cita , en caso de que la sucursal opere con este esquema de atención.

, en caso de que la sucursal opere con este esquema de atención. Documentación adicional relacionada con el contrato, en caso de que el personal del Monte de Piedad la solicite para validar el trámite.

Contar con estos documentos permitirá agilizar la entrega de la prenda y evitar contratiempos durante la atención.

¿Qué debes hacer antes de acudir a una sucursal?

Antes de presentarse en el Monte de Piedad, se recomienda revisar el estado del préstamo mediante Mi Monte Web o la aplicación móvil Mi Monte App, donde se podrá revisar el saldo pendiente y verificar la situación del contrato.

También es aconsejable confirmar si el préstamo venció durante el periodo de la huelga y conocer las condiciones establecidas por la institución para regularizarlo.

¿Habrá cobro de intereses tras la reapertura?

Como parte del regreso a operaciones, el Nacional Monte de Piedad ha anunciado un periodo de 45 días sin cobro de intereses para los contratos afectados por la suspensión de actividades derivada de la huelga.

A su vez, informó que las fechas de comercialización de las prendas fueron recorridas durante el conflicto laboral, con el fin de que los clientes tengan la oportunidad de recuperar sus artículos, sin la penalización por falta de pago.

¿Quién puede recoger una prenda empeñada?

La prenda deberá ser recuperada por el titular del contrato, quien deberá acreditar su identidad con una identificación oficial vigente y presentar la documentación correspondiente. De existir alguna situación especial, el personal del Nacional Monte de Piedad indicará los requisitos adicionales para concluir el trámite.

Con la reapertura de sus sucursales, el Nacional Monte de Piedad busca atender el rezago generado durante la huelga y facilitar que miles de personas recuperen sus pertenencias en las próximas semanas.