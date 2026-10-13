Caso Emiliano Gael: madre de estudiante que se suicidó acusa al CETis 1 de estigmatizar a su hijo y convoca a protesta

Depresión masculina Depresión masculina está invisibilizada: 8 de cada 10 suicidios en México corresponden a hombres, quienes en lugar de expresar tristeza, suelen manifestar irritabilidad, agresividad, conductas impulsivas o un incremento en el consumo de alcohol

La madre de Emiliano Gael, estudiante que recientemente se quitó la vida, denunció públicamente que autoridades del CETis 1 presuntamente estigmatizaron a su hijo al señalarlo como consumidor de drogas y darlo de baja del plantel, pese a que, aseguró, la necropsia confirmó que el adolescente no había consumido sustancias ilícitas ni alcohol.

A través de un mensaje difundido entre padres de familia, la mujer convocó a una manifestación contra la institución educativa al considerar que a su hijo se le vulneró el derecho a la educación. Según su testimonio, personal del plantel incluso habría advertido que sería “boletinado” para impedir que fuera aceptado en otra escuela, situación que, afirma, agravó el contexto que enfrentaba el joven.

¿Qué pasó en el CETis 1?

De acuerdo con un video compartido por Cadena Mexiquense, este lunes 12 de octubre en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 1, Coronel Matilde Galicia Rioja en la alcaldía Tláhuac, un estudiante de 16 años de edad habría fallecido dentro de las instalaciones del plantel.

El alumno enfrentaba problemas emocionales y tenía antecedentes psicológicos.

De acuerdo con comentarios compartidos en redes, Emiliano Gael la administración del plantel acusó al joven de 16 años de drogadicto, lo que impidió que continuara con sus estudios y fuera dado de baja de la institución educativa. Igualmente, usuarios señalan que el menor sufría bullying por parte de una maestra del plante.

Comunicado de la institución

Ante los difundido en redes, el CETis 1 lanzó un comunicado en su página oficial donde señala que la información es falsa y carece de fundamento oficial, invitando a consultar únicamente los canales oficiales del plantel.

Añadiendo que el centro educativo se encuentra trabajando en el “fortalecimiento de acciones y estrategias orientadas a la atención de la salud mental, la prevención de las adicciones y la promoción de ambientes escolares seguros, saludables y libres de violencia”.

Comentarios en redes debaten sobre la veracidad de la información compartida por la Cadena Mexiquense y el comunicado oficial del CETis 1. Al igual que hacer un llamado para profundizar en la salud mental de las y los jóvenes en México.

Otros casos similares

Este caso permitió que se abriera una discusión a través de comentarios en redes sociales sobre situaciones similares que ocurrieron en el Centro de Estudios, señalando que también habían sido acusados injustamente de adicción y amenazados por parte de las autoridades del plantel.