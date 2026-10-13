“No te vayas a enfermar porque no hay material”: personal del IMSS marcha a oficinas centrales por mejores salarios e insumos

Personal del IMSS marcha a oficinas centrales (Adolfo López)

Desde la una de la tarde, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzaron a reunirse en pequeños grupos afuera del Centro Médico Nacional Siglo XXI. A la movilización se sumaron representantes de Iguala, Hidalgo y distintas secciones sindicales, quienes acudieron para expresar sus inconformidades sobre las condiciones laborales y la atención médica.

Antes de las tres de la tarde, los asistentes comenzaron a lanzar consignas como “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, “Trabajadores unidos jamás serán vencidos” y “Después de trabajar venimos a marchar”. Algunos trabajadores acudieron después de cumplir sus turnos, mientras otros expresaron preocupación por posibles represalias.

Entre los participantes había trabajadores de las clínicas 7 y 37, de la sección 25 del Hospital General y de la sección 32 de Hidalgo, además de personal procedente de Iguala.

Durante la movilización, los manifestantes pidieron que el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, escucharan las demandas de sus respectivas secciones. También hubo inconformidad contra Rafael Olivos, a quien algunos asistentes pidieron remover al considerar que no representa a los trabajadores de base.

Una médica del Centro Médico Nacional Siglo XXI explicó que la población espera recibir atención de calidad, pero el personal enfrenta la falta de materiales necesarios para realizar su trabajo. Los organizadores calcularon la asistencia en aproximadamente 35 mil trabajadores, aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se registró una afluencia aproximada de 7 mil personas.El contingente llega a Reforma

Antes de las cuatro de la tarde, los trabajadores comenzaron a avanzar hacia Paseo de la Reforma, con consignas en las que expresaron su inconformidad por las condiciones laborales y la falta de insumos en las unidades médicas. Durante el recorrido, los participantes mantuvieron sus exigencias y avanzaron hacia las oficinas centrales del instituto.

Los contingentes pasaron por el Ángel de la Independencia antes de llegar a las instalaciones del IMSS. Al arribar, los trabajadores intensificaron sus consignas para señalar las carencias que, aseguran, enfrentan en los hospitales y centros de atención.

“¡No te vayas a enfermar porque no hay material!”, “¡La atención es culpa del patrón!” y “¡El IMSS no se vende, el IMSS se defiende!” fueron algunas de las frases que se escucharon frente a las oficinas.

Presentan un manifiesto

Personal del IMSS marcha a oficinas centrales (Adolfo López)

En las oficinas centrales, los manifestantes presentaron y difundieron el documento titulado Manifiesto Nacional por la Defensa de la Salud, el Trabajo y la Seguridad Social, en el que expusieron sus principales demandas y describieron las condiciones que, desde su perspectiva, afectan tanto al personal como a los derechohabientes.

El documento advierte sobre la falta de presupuesto, el desabasto de medicamentos e insumos, la insuficiencia de personal, la saturación hospitalaria, los tiempos prolongados para conseguir consultas con especialistas y los salarios que consideran bajos.

Los trabajadores sostienen que atender a más pacientes en menos tiempo repercute en sus condiciones laborales y en la calidad y oportunidad de los servicios. Por ello, plantean que las soluciones no deben concentrarse únicamente en aumentar la productividad, sino también en destinar más recursos, contratar personal y fortalecer la infraestructura hospitalaria.

Entre sus principales exigencias está un incremento salarial del 10 por ciento y elevar el presupuesto destinado a salud a por lo menos 7 por ciento del producto interno bruto (PIB). También solicitan garantizar materiales, equipo y personal suficiente para atender a los pacientes.

El manifiesto incluye demandas relacionadas con las pensiones. Los trabajadores piden un régimen que garantice el retiro para el personal y rechazan el sistema de Afores. Asimismo, solicitan eliminar la llamada “ley mordaza”, que consideran una limitación a la libertad de expresión de los trabajadores, y plantean modificaciones a la Ley del Seguro Social para fortalecer la viabilidad financiera de la institución.

Además, piden asegurar el suministro de medicamentos, reforzar los hospitales, revisar el modelo de productividad que privilegia la cantidad de consultas sobre la calidad de la atención y abrir un diálogo con las autoridades que permita alcanzar soluciones concretas.

“¡Salario justo, retiro digno!” fue otra de las consignas que acompañó las exigencias presentadas en el documento.

Reclaman cambios sindicales

Personal del IMSS marcha a oficinas centrales (Adolfo López)

Durante la concentración también hubo reclamos relacionados con la dirigencia sindical. El médico anestesiólogo Estadio Fernández, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, señaló que, desde su perspectiva, el proceso sindical está viciado desde su origen, aunque consideró importante que los trabajadores puedan votar.

Explicó que desde 2025 han buscado el respaldo de las 37 secciones nacionales y que en ocasiones no han sido recibidos. Entre sus planteamientos está la realización de un congreso extraordinario y la defensa del contrato colectivo de trabajo, que consideran una conquista de los trabajadores.

También reiteraron sus críticas contra Rafael Olivos y pidieron reconocer al personal que trabajó durante la emergencia por COVID-19.

La movilización llegó así a las oficinas centrales del IMSS con un manifiesto que vinculó las condiciones laborales del personal con los recursos disponibles en los hospitales y la calidad de la atención que reciben los derechohabientes. La jornada concluyó sin que se reportaran incidentes.