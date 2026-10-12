Retiro Anticipado ISSSTE: ¿Para quién está disponible esta modalidad de pensión? (Especial)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como parte del PENSIONISSSTE ofrece la Pensión por Retiro Anticipado bajo el régimen de Cuentas Individuales de la Ley del ISSSTE de 2007.

Esta modalidad permite que las y los trabajadores al servicio del Estado puedan pensionarse desde los 53 años.

¿A quién está dedicado esta modalidad?

Este tipo de pensión está dedicada para las personas que desean jubilarse antes de cumplir la edad o tiempo de cotización exigidos para cesantía en edad avanzada o vejez, siempre y cuando el saldo de su Afore sea suficiente para su retiro.

¿Cuáles son los requisitos principales?

De acuerdo con información del Gobierno de México, para poder solicitar el Retiro Anticipado es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener menos de 60 años de edad.

Contar con un mínimo de 25 años de cotización reconocidos por el ISSSTE.

Estar registrada o registrado en un Afore.

Contar con tu Expediente de Identificación del Trabajador actualizado en tu Afore.

Tener los recursos suficientes en tu Cuenta Individual para contratar una Renta Vitalicia que sea superior en más del 30% a la Pensión Mínima Garantizada, una vez que se haya cubierto la prima del seguro de sobrevivencia.

¿Cómo realizar el trámite de la pensión?

Para poder iniciar con el trámite del Retiro Anticipado, debes seguir los siguientes pasos.