Adán Augusto asegura que meterías las manos al fuego por Andy López Beltrán

Adán Augusto López sale en defensa de Andy López Beltrán (Cuartoscuro)

En medio de los señalamientos en contra del hijo de Andrés Manuel López Obrador, el l senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, salió en defensa de Andrés Manuel López Beltrán y aseguró que “metería las manos al fuego” por Andy pues lo considera su amigo y por ellos siempre lo hace.

“Yo a mis amigos los quiero, los respeto, los apoyo. Pues una vez que inicien las campañas seguramente lo acompañaré”, aseveró.

López Hernández aseguró que Andy López Beltrán es una persona honesta e íntegra y consideró que ha sido objeto de una campaña mediática “brutal, como nunca se había visto en el país”, por su amistad con Amílcar Olán, quien es señalado por presuntos delitos de huachicol y corrupción entre otros delitos.

Cuestionado sobre los señalamientos contra López Beltrán y las versiones relacionadas con presuntos negocios indebidos, el legislador evitó profundizar en los detalles, pero expresó su respaldo al hijo del exmandatario, con quien mantiene una relación personal desde hace años.

Dijo que conocer al hijo del expresidente, pues desde que era joven acudía a su casa en Tabasco.

López Hernández dijo que la decisión de Estados Unidos de quitarle la visa a López Beltrán no es un delito, sino una decisión unilateral del país vecino.

Durante el intercambio, también le preguntaron si consideraba que López Beltrán había participado en negocios indebidos con Amílcar Olán, aunque el legislador insistió en que no quería emitir declaraciones sobre asuntos que, dijo, no conoce suficientemente.

“Yo no opino sobre asuntos que no conozco”, respondió en otro momento, al ser cuestionado sobre las versiones relacionadas con la situación del hijo del expresidente y las presuntas razones detrás de decisiones migratorias atribuidas a autoridades estadounidenses.

Sobre este último punto, Adán Augusto señaló que las decisiones de otorgar o negar visas corresponden a la soberanía de cada país.

Como ejemplo, mencionó que Canadá o Reino Unido también pueden determinar si permiten la entrada de una persona a su territorio.

“Es como si Canadá te negara una visa de entrada; esa es decisión del país, o si tú quieres viajar al Reino Unido, tienes que llenar una solicitud, la tienes que enviar vía electrónica y ellos deciden si te permiten cubrir la estancia en ese país o te niegan la entrada”, comparó