Diputados avalan Ley Federal de Derechos; van aumentos en servicios gubernamentales

Sesión en la Cámara de Diputados (Especial)

Ley Federal de Derechos — Con 329 votos a favor y 117 en contra, diputados de Morena y sus aliados del PT y PVEM aprobaron en lo general la Ley Federal de Derechos 2027, con lo que se incrementan 167 cuotas de servicios gubernamentales y del sector salud y del aprovechamiento de bienes de la Nación, lo que afectará al sector turismo.

Con los cambios en la Ley Federal de Derechos, que debe recibir el visto bueno en lo particular para ser enviada al Senado de la República, el Gobierno Federal prevé obtener recursos por 177,185 millones de pesos, según la estimación en la Ley de Ingresos de la Federación 2027.

Diputados de oposición cuestionaron los incrementos previstos, mientras que legisladores de la 4T defendieron la propuesta al señalar que los cobros deben corresponder a los servicios utilizados.

Sobre este punto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo, resaltó que las cuotas para visitantes extranjeros tendrán incrementos y eso podría frenar el arribo de visitantes al país. Entre los cambios destacan que el cobro para un visitante extranjero pasaría de 983 a mil 334 pesos, mientras que algunas visas que actualmente cuestan 990 o 648 pesos se homologarían en mil 639.80 pesos.

En la misma línea se pronunció el panista Héctor Saúl Téllez, quien reprobó los aumentos en las tarifas de servicios sanitarios y señaló que algunos serían de entre 100 y mil por ciento. Asimismo, citó como ejemplo las licencias sanitarias para servicios de transfusión sanguínea, cuyo costo pasaría de mil 482 a 17 mil 349 pesos.

En tanto, el morenista Luis Humberto Fernández, justificó los aumentos y apuntó que esta iniciativa no representa una voracidad recaudatoria y defendió que los pagos se establezcan en proporción al beneficio obtenido.

La propuesta también contempla incentivos en telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, pero los operadores podrían obtener descuentos si despliegan infraestructura y amplían la cobertura en zonas geográficas que no han sido atendidas.

Sobre este punto, la morenista Claudia Rivera, aseguró que la reforma no crea nuevos impuestos para las familias ni aumenta las tarifas de pasaportes y uso aeroportuario e incluye incentivos para ampliar la conectividad 5G mediante reducciones en los derechos por el uso del espectro radioeléctrico y exenciones para extender la cobertura en zonas prioritarias.

La iniciativa pasa a debate en lo particular para posteriormente, de avanzar, ser enviada al Senado para su confirmación.

La Crónica de Hoy 2026