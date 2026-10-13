Sanciones para el Cartel del Noroeste: Estados Unidos detectó lavado de dinero mediante carreras de caballos

Los Zetas tuvieron una jugosa en la crianza, entrenamiento de caballos cuarto de milla y en carreras con apuestas, (Archivo)

Este martes 13 de octubre, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera sancionó a empresas del Cártel del Noroeste por lavado de dinero mediante carreras de caballos en Tamaulipas y Texas.

Involucrando también las apuestas, compra de caballos de cuarto de milla y el uso de negocios aparentemente legítimos mediante recursos de origen legítimo.

Vinculación de hipódromos, campañas políticas y contratos públicos

La investigación hecha por Estados Unidos sostiene que no se trataría de un hecho aislado, sino que forma parte de una misma red empresarial presuntamente vinculada al Cártel del Noroeste.

Hipódromos, para generar ingresos y dar una apariencia comercial. Existen antecedentes entre 2008 y 2012 donde autoridades estadounidenses documentaron lavado mediante caballos vinculado a los Zetas, antecesor del CDN.

En la lista de sancionados se encuentra el Club La Molienda y el establo de caballos Cuadra San Dibanh.

Campañas políticas, para financiar candidato y obtener mayor influencia; siendo Gamaliel Garza García, hijo de Gamaliel Garza Elías, el acusa más directo. Esto permite que el candidato forme vínculo que puedan ser beneficiosos en decisiones a futuro.

Contrato públicos en empresas como CEGESA y COPASA mediante prácticas corruptas. El problema no son los contratos públicos, sino la manera en que se obtienen los recursos.

Sanciones a Cártel del Noroeste

El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra 4 personas y 11 empresas que forman parte de una red financiera. Las cuales consisten en:

Congelamiento de activos de las personas y empresas vinculadas.

de las personas y empresas vinculadas. Prohibición de transacciones , lo que impide realizar negocios con los sancionados a menos que exista una autorización previa.

, lo que impide realizar negocios con los sancionados a menos que exista una autorización previa. Presión sobre la red empresarial, con el objetivo de impedir que negocios relacionados generen o muevan recursos para financiar al cártel.

Personas y empresas vinculadas

De acuerdo con el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, las 4 personas sancionadas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste son:

Gamaliel Garza García.

Gamaliel Garza Elías.

Pablo César Guajardo Álvarez, alías “Takia”.

Francisco Javier Inzunza Partida.

Al igual que las empresas: