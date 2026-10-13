Gobierno de Tamaulipas confirma que no tiene contratos con empresas señaladas por la OFAC

El Gobierno de Tamaulipas confirmó que no tiene convenios ni contratos con las empresas y personas señaladas este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Tras una revisión de los padrones de contratistas de obra pública y proveedores de bienes y servicios, la administración estatal constató que ninguna de las 11 empresas ni de las cuatro personas físicas incluidas en las designaciones estadounidenses ha celebrado contratos con el Ejecutivo estatal desde el 1 de octubre de 2022, cuando inició el gobierno de Américo Villarreal Anaya.

En un posicionamiento público difundido este martes, la administración tamaulipeca precisó que tampoco existe registro de estas personas físicas y morales en los padrones oficiales de proveedores y contratistas durante los cuatro años transcurridos desde el inicio del actual gobierno.

El pronunciamiento se produjo luego de que la OFAC anunciara nuevas designaciones que involucran a personas y empresas con domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.

“El Gobierno del Estado de Tamaulipas tiene conocimiento de las designaciones dadas a conocer el 13 de octubre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que comprenden a cuatro personas físicas y a once empresas con domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Anáhuac, Nuevo León”, señala el documento oficial.

El Gobierno del Estado detalló que, una vez concluida la revisión de los registros administrativos, se confirmó que ninguna de las personas físicas ni de las 11 empresas señaladas ha celebrado contrato alguno con la administración estatal desde octubre de 2022, ni figura inscrita en los padrones correspondientes durante ese periodo.

Asimismo, informó que, como medida preventiva, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a todas las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal a impedir cualquier inscripción, adjudicación o contratación con las personas físicas y morales designadas por las autoridades estadounidenses.

La disposición también comprende a las empresas en las que participen las personas señaladas por la OFAC.

“Con carácter preventivo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a todas las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal a impedir cualquier inscripción, adjudicación o contratación con las personas físicas y morales designadas, así como con las empresas en las que participen”, establece el comunicado.

El Gobierno de Tamaulipas también reconoció la coordinación que mantienen las autoridades mexicanas y estadounidenses en esta materia y expresó su disposición para colaborar con las instancias federales competentes.

“El Gobierno del Estado reconoce la coordinación que el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera, mantiene con las autoridades de los Estados Unidos, y pone a disposición de las instancias federales competentes toda la información que requieran”.

La administración estatal enfatizó en esta comunicación oficial que sus procedimientos de contratación pública se realizan conforme a la ley y que los registros correspondientes son de consulta pública.

“El Gobierno de Tamaulipas reitera su compromiso con la legalidad, con la transparencia en el uso de los recursos públicos y con la colaboración entre instituciones para construir un estado en paz”, concluyó el posicionamiento oficial.