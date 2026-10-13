Anuncian seis nuevos centros penitenciarios en México: ¿en qué estados estarán y cómo serán?

Nuevos penales en México El Gobierno federal anunció la construcción de 6 nuevos centros penitenciarios en territorio nacional. (Cuartoscuro)

El Gobierno de México anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en distintas entidades del país como parte de una estrategia para ampliar la capacidad del sistema penitenciario federal y apoyar a los estados con mayor demanda de espacios.

Lo anterior, días después del motín en un penal de Mazatlán que provocó 12 muertes.

Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que los nuevos penales tendrán un modelo orientado a la reinserción social y que no serán operados por empresas privadas.

El secretario de SSC, Omar García Harfuch, anunció en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que se construirán seis nuevos centros de alta seguridad en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, sumando más de 18 mil espacios. El funcionario detalló que estos contarán con tecnología de punta, sistemas de inspección e inhibidores de señal, además de enfocarse en la reinserción social con áreas de educación, trabajo y salud. 📹 Gobierno de México #Harfuch #México #Mañanera — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 13, 2026

¿En qué estados se construirán los nuevos centros penitenciarios?

Los seis nuevos centros penitenciarios, de acuerdo a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, estarán ubicados en:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Estado de México

Chiapas

Veracruz

En conjunto, estas instalaciones sumarán 18 mil 480 nuevos espacios para personas privadas de la libertad.

Nuevos penales CIUDAD DE MÉXICO, 13OCTUBRE2026.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la que se presentó el informe mensual de seguridad. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

¿Por qué se construirán nuevos penales?

La presidenta explicó que la decisión responde al incremento de la población penitenciaria y a la necesidad de fortalecer la infraestructura carcelaria en coordinación con los gobiernos estatales.

Sheinbaum señaló que el Gobierno federal busca apoyar a las entidades con mayor presión en sus sistemas penitenciarios mediante la construcción de nuevos centros.

¿Cómo serán los nuevos centros penitenciarios?

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno federal, el nuevo modelo de gestión penitenciaria contempla:

Infraestructura táctica de alta seguridad.

Espacios para educación.

Áreas de trabajo y capacitación laboral.

Instalaciones para actividades deportivas.

Servicios de salud.

Cuartos de control con tecnología avanzada.

Sistemas de inspección.

Inhibidores de señal.

La presidenta afirmó que estos centros estarán diseñados bajo un esquema enfocado en la seguridad y la reinserción social.

Sheinbaum enfatizó que los nuevos centros penitenciarios serán administrados por el Estado y descartó que su operación quede en manos de empresas privadas.