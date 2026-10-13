Sheinbaum descarta crisis generalizada en salud; promete aumento de becas a médicos y basificación

Claudia Sheinbaum (Galo Cañas Rodríguez)

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno prevé incrementar el próximo año las becas de los médicos residentes y avanzar en la basificación del personal de salud que aún labora bajo contratos anuales y condiciones salariales inferiores a las correspondientes.

Durante sus declaraciones, la mandataria reconoció que, pese a los dos años de trabajo de su administración para fortalecer el sistema de salud, todavía existen pendientes relacionados con la contratación de médicos especialistas, las condiciones laborales y el abastecimiento de medicamentos en hospitales y centros de salud.

Sheinbaum explicó que algunos médicos residentes reciben becas de alrededor de siete mil pesos mensuales, por lo que consideró necesario mejorar sus ingresos, al señalar que estos profesionales, mientras cursan una especialidad, asumen una parte importante de las labores hospitalarias.

“Estamos haciendo un esfuerzo importante para que el próximo año puedan aumentar las becas de los médicos residentes”, afirmó.

La Presidenta también se comprometió a avanzar en la basificación de trabajadores del IMSS-Bienestar que todavía cuentan con contratos anuales, así como a revisar la situación laboral de quienes fueron contratados durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y que, a la fecha, no cuentan con condiciones contractuales adecuadas.

Sostuvo que es necesario reconocer el esfuerzo extraordinario que realizó ese personal durante la pandemia y garantizarle mejores condiciones laborales.

Buscan automatizar la distribución de medicamentos

Otro de los pendientes señalados por la mandataria es la distribución de medicamentos desde los almacenes hasta los hospitales y centros de salud. Aunque reconoció que en algunos casos existen fallas de proveedores, indicó que una parte importante del problema se encuentra en los procesos logísticos.

Como parte de la solución, planteó avanzar en la automatización de la cadena de suministro mediante herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, además de digitalizar las unidades médicas y los hospitales para mejorar el control de los medicamentos y los expedientes clínicos.

El objetivo, explicó, es establecer un sistema que permita dar seguimiento a los insumos desde el proveedor hasta su entrega en cada unidad médica.

Sheinbaum mencionó que las llamadas Rutas de la Salud han permitido resolver parte de los problemas de distribución en el IMSS-Bienestar, pero insistió en que se requiere modernizar los procedimientos para evitar fallas recurrentes.

Ordenan revisar las condiciones de los hospitales

Ante las manifestaciones de médicos y enfermeras por las condiciones de trabajo en algunas unidades hospitalarias, la Presidenta informó que instruyó a las autoridades del sector a realizar un diagnóstico sobre la situación real de los hospitales.

Detalló que se solicitó a los delegados y directores hospitalarios revisar las necesidades de cada unidad, con el propósito de identificar las carencias y atender las demandas que estén justificadas.

Como ejemplo, señaló que desde el domingo envió personal de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) a cuatro hospitales del IMSS en la Ciudad de México para conocer directamente sus condiciones. Según su balance, en tres no encontraron problemas, mientras que en uno sí detectaron situaciones que requerían atención.

Asimismo, relató que, tras difundirse en redes sociales un señalamiento sobre presuntas deficiencias en una unidad médica que atendía a bebés prematuros, se solicitó una revisión en el lugar. De acuerdo con la versión expuesta por la mandataria, el recorrido no confirmó los señalamientos difundidos.

La titular del Ejecutivo sostuvo que las denuncias deben investigarse para distinguir cuáles corresponden a problemas reales y darles una solución, sin desestimar las necesidades del personal médico.

Llama a atender las demandas y rechaza que exista una crisis generalizada

Sheinbaum aseguró que su administración continuará atendiendo las carencias del sistema de salud, aunque rechazó que los problemas reportados representen una crisis generalizada o que todas las unidades médicas operen en malas condiciones.

También acusó a sectores de la oposición y a cuentas automatizadas en redes sociales, conocidas como bots, de aprovechar las inconformidades para amplificar las críticas al sistema de salud.

En relación con las movilizaciones anunciadas por trabajadores del sector, indicó que las autoridades atenderán sus planteamientos y reconoció su derecho a manifestarse libremente, siempre que las protestas se desarrollen de manera pacífica.

La mandataria agregó que también se contemplaba una consulta convocada por el sindicato para el miércoles, sin precisar mayores detalles en sus declaraciones.