México y Estados Unidos fortalecen acciones contra estructuras financieras vinculadas al Cártel del Noreste

UIF La Secretaría de Hacienda informó que la UFI y autoridades estadunidenses refuerzan acciones contra estructuras financieras vinculadas a la delincuencia organizada. En un análisis se identificaron considerables movimientos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, compra de vehículos de lujo y una presunta red de empresas vinculadas a la construcción, servicios financieros e industria ecuestre

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI), y en coordinación con autoridades de Estados Unidos se fortalecen las acciones con el objetivo de combatir estructuras financieras vinculadas al Cártel del Noreste.

Un análisis financiero permitió identificar importantes movimientos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, compra de vehículos de lujo y una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre.

Como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales), presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste.

Ante ello, luego de un análisis financiero, fiscal y corporativo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó, entre algunos de los sujetos señalados, indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), entre ellos movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles.

El análisis permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre.

Entre los principales hallazgos destacan operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable, “lo que podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito”, destacó la dependencia.

Se resaltó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

Estas acciones coordinadas entre las autoridades de ambos países fortalecen los mecanismos de cooperación para prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones financieras ilícitas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, mantiene una coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano y fortalecer las acciones para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.