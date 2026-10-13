INEGI actualiza información: estos son los ingresos de la población en pobreza y pobreza extrema en 2026

Actualización INEGI 2026 Las Líneas de Pobreza por Ingresos registraron un avance anual de 4.4% tanto en el ámbito rural como en el urbano. (Cuartoscuro)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualizó las Líneas de Pobreza correspondientes a septiembre de 2026. Mediante el boletín publicado este jueves 13 de octubre reportó que el costo mensual por persona de las canastas alimentaria y no alimentaria aumentó 4.4% anual, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

Por otra parte, las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos, que consideran únicamente el costo de la canasta alimentaria, se ubicaron en $2,590.61 pesos mensuales por persona en el ámbito urbano y en $1,940.96 pesos en el rural.

¿Cuánto aumentaron las Líneas de Pobreza por Ingresos del INEGI en 2026?

El INEGI informó que las Líneas de Pobreza por Ingresos registraron un incremento anual de 4.4% en septiembre de 2026, una variación que superó la inflación general anual —que se ubicó en 3.45% durante el mismo mes—, de acuerdo con el reporte de Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Los valores en términos monetarios correspondientes al mes pasado publicados este jueves, fueron los siguientes:

Pobreza por Ingresos en zonas urbanas: $4,951.66 pesos mensuales por persona.

$4,951.66 pesos mensuales por persona. Pobreza por Ingresos en zonas rurales: $3,553.70 pesos mensuales por persona.

$3,553.70 pesos mensuales por persona. Pobreza Extrema por Ingresos en zonas urbanas: $2,590.61 pesos mensuales por persona.

$2,590.61 pesos mensuales por persona. Pobreza Extrema por Ingresos en zonas rurales: $1,940.96 pesos mensuales por persona.

En septiembre 2026, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,940.96 para el ámbito rural y $2,590.61 para el urbano. Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI (necesario para cubrir el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria) fue de $3,553.70 en el ámbito rural y $4,951.66 en el urbano. 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/2dCcugIMW8 📊 Explora los datos: https://t.co/Y6rY5oiqVf — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 13, 2026

La diferencia entre ambos indicadores radica en los bienes y servicios considerados. Mientras que la Línea de Pobreza por Ingresos incluye el costo de las canastas alimentaria y no alimentaria, la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos contempla únicamente los alimentos; debido a ello, cuando los ingresos de una persona no son suficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria, se encuentra por debajo del umbral de pobreza extrema por ingresos.

En comparación con septiembre de 2025, en el que la variación anual fue de 3.4% en el ámbito rural y de 3.8% en el urbano, el avance de este 2026 representa un avance de un punto porcentual en las zonas rurales y de 0.6 puntos porcentuales en las urbanas.

¿Qué productos y servicios influyeron en las Líneas de Pobrexa en septiembre 2026, según el INEGI?

De acuerdo con el boletín del INEGI correspondiente al mes pasado del año presente, el encarecimiento de los alimentos fue el principal factor que impulsó el aumento de las Líneas de Pobreza por Ingresos.

En septiembre 2026, el costo de la canasta alimentaria registró una variación anual de 4.9% en el ámbito rural y de 5.5% en el urbano, ambas superiores a la inflación general.

Según reportó el organismo, entre los productos y rubros que más contribuyeron al incremento, destacaron:

Cebolla .

. Jitomate .

. Alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, especialmente en las zonas urbanas del país.

Por otro lado, los componentes no alimentarios que contribuyeron al encarecimiento de las canastas resaltaron el transporte público y los gastos relacionados con educación, cultura y recreación.