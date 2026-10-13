Hacienda y autoridades de EU refuerzan acciones contra finanzas del Cártel del Noreste

En una acción coordinada contra las finanzas de la delincuencia organizada, autoridades de México y Estados Unidos reforzaron las medidas para debilitar una presunta red financiera vinculada al Cártel del Noreste, mediante la designación de 15 personas físicas y morales señaladas por su posible relación con dichas estructuras.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, incluyó en sus designaciones a cuatro personas físicas y 11 personas morales presuntamente relacionadas con la red financiera.

De acuerdo con el comunicado oficial número 81, el análisis financiero, fiscal y corporativo realizado por la UIF permitió identificar indicadores de posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), entre los que destacan movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

Las investigaciones también permitieron ubicar una presunta red de empresas relacionadas con los sectores de la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre. Entre las irregularidades detectadas figuran operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponderían con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con escasa o nula actividad económica identificable.

Según Hacienda, estos elementos podrían apuntar al uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de procedencia ilícita.

La dependencia federal destacó que la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses busca prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones ilícitas y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales.

Asimismo, señaló que la UIF mantiene mecanismos de colaboración con autoridades nacionales e internacionales, en cumplimiento del marco jurídico vigente y de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Medida preventiva, no sentencia

Hacienda precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no representa una determinación definitiva de responsabilidad.

Las personas físicas y morales incluidas en dicha lista cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

Con estas acciones, las autoridades buscan fortalecer la vigilancia financiera y cerrar espacios para el movimiento de recursos presuntamente relacionados con actividades delictivas, como parte de la estrategia bilateral para combatir las estructuras económicas de la delincuencia organizada.