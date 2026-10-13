Aseguran 569 toneladas de droga y más de 36 mil armas en dos años

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch (Galo Cañas Rodríguez)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026 fueron detenidas 70 mil 500 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 36 mil 300 armas de fuego y se decomisaron 569 toneladas de droga, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la presentación de los avances del Gabinete de Seguridad, el funcionario también reportó una disminución de 52 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, al pasar de 87 a 42 casos diarios, lo que representa 45 homicidios menos por día, de acuerdo con las cifras expuestas.

García Harfuch atribuyó estos resultados a las labores de inteligencia, investigación y coordinación entre las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades estatales.

Añadió que durante el periodo también fueron desmantelados y destruidos 2 mil 792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de drogas.

El secretario reconoció que todavía existen regiones que requieren atención permanente, por lo que aseguró que las instituciones federales mantendrán sus operaciones para reducir la violencia y fortalecer la seguridad de la población.

Caen presuntos operadores criminales en varios estados

Entre las detenciones relevantes de las últimas tres semanas, García Harfuch destacó la captura en Acapulco, Guerrero, de Eliseo N., alias El Junior, identificado por las autoridades como presunto líder de una célula vinculada con el grupo criminal Los Rusos.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco y transportistas, además de homicidios y ataques contra trabajadores del transporte. También se le vincula con la agresión contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ocurrida en octubre de 2025, cuando realizaban labores contra la extorsión.

Con esta captura, suman siete personas detenidas en relación con las extorsiones en esa zona y el ataque contra los agentes, informó el secretario.

En Villahermosa, Tabasco, fue detenido Óscar Ariel N., señalado como uno de los presuntos líderes de la organización Mara 18. Según el reporte oficial, contaba con una orden de aprehensión internacional y se le relaciona con al menos 15 homicidios, delitos contra las mujeres y narcomenudeo.

En Jalisco, las autoridades reportaron la captura de Alexis Jesús N. e Iván N., alias El Tank, identificados como presuntos operadores regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sobre este último, García Harfuch señaló que las investigaciones lo relacionan con actividades de tráfico de drogas y armas, robo de hidrocarburos, lavado de dinero, extorsiones y homicidios.

Asimismo, indicó que Iván N. era investigado por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido en Jalisco en mayo de 2015, en el que murieron integrantes de las fuerzas de seguridad. Añadió que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en septiembre de 2024 por sus presuntos vínculos con el CJNG y actividades financieras ilícitas.

Decomisan cocaína y aseguran armas en Sonora

En operaciones marítimas frente a las costas de Huatulco, Oaxaca, la Secretaría de Marina aseguró una embarcación con seis tripulantes y aproximadamente mil 300 kilogramos de cocaína.

De acuerdo con García Harfuch, con este decomiso suman más de 93 toneladas de cocaína aseguradas por la Marina en mares mexicanos durante la actual administración.

Durante la intervención se aseguraron más de 40 armas largas, ametralladoras, casi 4 mil cartuchos, vehículos y equipo táctico, según el informe presentado.

El funcionario señaló que estas acciones buscan debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales y evitar que continúen cometiendo delitos contra la población.

Refuerzan combate a la extorsión y al robo en carreteras

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, García Harfuch informó que han sido detenidas 2 mil 170 personas por este delito mediante acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales.

Entre los casos recientes mencionó la detención en Acámbaro, Guanajuato, de dos presuntos integrantes de una célula señalada por extorsionar a comerciantes y vender droga.

También reportó la captura en Zapopan, Jalisco, de un exservidor público de la Fiscalía estatal investigado por delitos contra la salud, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y su presunta relación con una estructura dedicada a préstamos con intereses elevados y cobros violentos.

En Tabasco, agregó, fue detenida una persona servidora pública de la Policía Estatal, señalada de exigir pagos semanales a subordinados a cambio de permitirles continuar en sus funciones.

En cuanto al robo al autotransporte federal, el secretario informó que se realizaron 13 cateos en Michoacán y San Luis Potosí, con saldo de 19 personas detenidas y el aseguramiento de 11 inmuebles, armas, drones, tractocamiones, dispositivos electrónicos y mil 500 antenas e inhibidores de señal.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a utilizar el número 089 para denunciar de manera anónima posibles casos de extorsión y recibir orientación.

Anuncian seis nuevos centros penitenciarios

Como parte del fortalecimiento del sistema penitenciario, García Harfuch anunció que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se construirán seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Los proyectos contemplan una capacidad conjunta de 18 mil 480 espacios e instalaciones con tecnología de vigilancia, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para clasificar a las personas privadas de la libertad según sus perfiles y niveles de riesgo.

El secretario explicó que el nuevo modelo penitenciario también prevé espacios educativos, capacitación para el trabajo, servicios de salud y actividades deportivas, con el propósito de fortalecer la reinserción social.

En el caso de Sinaloa, anunció que el nuevo centro de Mazatlán será prioritario, con una capacidad proyectada para 2 mil 640 personas. Mientras se concreta su construcción, el penal cuenta con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y personal de Prevención y Reinserción Social.

Además, informó que entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se realizaron 3 mil 275 traslados de personas privadas de la libertad, 10 mil 513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios en centros penitenciarios. Durante estas acciones se aseguraron más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas.

Según el funcionario, los códigos de emergencia en los centros federales disminuyeron 35 por ciento respecto del periodo anterior, mientras que el sistema penitenciario incorporó mil 192 nuevos elementos.

García Harfuch sostuvo que el fortalecimiento de la vigilancia y el control penitenciario busca impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde el interior de las cárceles.

Finalmente, reiteró que el Gabinete de Seguridad mantendrá la coordinación con las 32 entidades federativas para continuar con las detenciones, los aseguramientos y las acciones dirigidas a disminuir la violencia en el país.