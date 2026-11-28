Uriel Carmona, exfiscal de Morelos

El exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, vuelve a acaparar reflectores, pero ahora por señalamientos en los que se ha visto involucrado cuando fungía como titular de la Notaría número 6 en la entidad, por un presunto fraude en la compra venta de un terreno valuado en casi 90 millones de pesos y ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México y que él escrituró, pero donde aparece que la venta fue a nombre de una persona moral diferente a Oaks Leaderschip School, que fue la que realizó la negociación.

El proceso judicial en el que se involucra a Uriel Carmona en el proceso judicial donde se cita como punto central un predio localizado en la Ciudad de México con valor de 89 millones 562 mil pesos, entre la persona moral Oaks Leadership School, Sociedad Civil y Joaquín Guillermo Fernández Urban, señalado por medios locales de operaciones inmobiliarias cuestionadas en Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México, donde figuran denuncias por el supuesto uso de poderes, escrituras y otros documentos falsificados.

Las diligencias del caso refieren que en la querella por este supuesto fraude señala al exfiscal, quien al momento de la escrituración del predio en cuestión era responsable como Notario Público Número 6 en Morelos, y él fue quien escrituró el predio vendido, pero a nombre de una persona moral distinta a pesar de que existía un registro a favor de Oaks Leaderschip School, pero que se atribuyó a Fernández Urbán.

Esta situación derivó en la causa penal JC/061/2019, y para para septiembre de 2020 ya se habían reportado aplazamientos de la audiencia inicial para avanzar en el caso. El 22 de marzo de 2025, la Fiscalía estatal rechazó una solicitud para declarar prescrita la acción penal y Fernández Urbán impugnó esa negativa mediante el amparo indirecto 1311/2025.

El 30 de diciembre de 2025, el Juzgado Sexto de Distrito en Morelos sobreseyó el amparo por improcedencia y dejó sin resolver el fondo de la solicitud. Para el 16 de octubre de 2026 un tribunal colegiado revocó esa resolución y ordenó reponer el trámite del amparo. El 3 de noviembre de este mismo año, la jueza de control Yaredy Montes Rivera aplazó nuevamente la audiencia inicial para que un asesor jurídico recién incorporado revisar la carpeta. Durante la diligencia, la agente del Ministerio Público, Brenda Lizbeth Sánchez Miranda, dijo que aún tenía pendiente revisar parte de los quince tomos del caso.

En tanto, el defensor particular de Fernández Urbán, Óscar López Macedo, se opuso al aplazamiento y pidió una fecha próxima, por lo que la audiencia inicial está prevista para el próximo 1 de diciembre.

Derivado de esta situación, una fuente vinculada al conflicto, citada por medios locales que recogen estos antecedentes, sostiene que López Macedo mantiene una supuesta relación cercana con la jueza Montes Rivera. Esas referencias también atribuidas a una fuente, apuntan la versión de que Fernández Urbán habría hecho comentarios sobre supuestos pagos para influir en el desenlace de la causa y obtener su cierre por prescripción.

Fernández Urbán ha sido mencionado en publicaciones sobre operaciones inmobiliarias cuestionadas en Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México. Entre esos antecedentes figuran denuncias por el supuesto uso de poderes, escrituras y otros documentos falsificados. Además, en sus antecedentes figura que ha estado preso en 2019 en Chiconautla, Estado de México y en el Reclusorio Norte por delitos de fraude.

Cabe destacar que María del Carmen Gómez Borbolla, exprimera dama de Morelos y exesposa del gobernador Sergio Estrada Cagijal Ramírez, es actualmente esposa de Joaquín Guillermo Fernández Urban, quien, de acuerdo con los antecedentes referidos, ha sido detenido en diversas ocasiones por acusaciones de despojo y robo de propiedades.