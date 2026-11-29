El cáncer de próstata es curable si se detecta a tiempo Cáncer de próstata el más diagnosticado y el de mayor mortalidad en hombres. Los varones deben acudir a revisarse idealmente a partir de los 45 años, o desde los 40 si hay antecedentes familiares. Esta neoplasia maligna es asintomática en sus primeras etapas (Especial)

El cáncer de próstata se ha convertido en la neoplasia maligna más diagnosticada en hombres y en la segunda causa de muerte por esta causa, siendo la principal barrera para un diagnóstico temprano, estigma, miedo.

Estas barreras culturales en los varones, quienes no acceden a hacerse chequeos médicos y realizarse exámenes preventivos, ocasiona que en una proporción significativa de los varones acudan a consulta médica cuando la enfermedad ya se ha propagado, lo que reduce drásticamente las opciones terapéuticas y las tasas de supervivencia.

En este sentido, Alejandro Paolini, director general para Siemens Healthineers en México, Centroamérica y caribe hizo un llamado a todos los hombres en edad de comenzar a revisar su próstata a “superar el miedo y animarse a acudir al urólogo y realizarse los exámenes correspondientes, ya que esos son los primeros grandes pasos para cuidar de nosotros mismos y de quienes amamos”.

Ello debido a que este tipo de neoplasia maligna, con base en datos de GLOBOCAN, en el 2022 a nivel nacional se detectaron en promedio más de 26 mil nuevos casos de cáncer de próstata, lo que representó el 27.7 % de todos los casos nuevos

de cáncer en hombres.

Asimismo, durante el año pasado, a nivel nacional se registraron 7,173 muertes por cáncer de próstata, es decir un promedio de casi 20 personas al día, según cifras preliminares del INEGI.

Por lo que se refiere a la atención oportuna, el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) informó en 2022 que 7 de cada 10 pacientes con cáncer de próstata atendidos en ese instituto acudieron cuando la enfermedad ya estaba en una etapa avanzada.

En el marco del mes de Noviembre el mes Azul, campaña que busca concientizar a todos los hombres en edad de checar su próstata, con motivo del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata este 29 de noviembre, enfatizó que el llamado es a acudir al urólogo, no sólo en este mes, sino en cualquier época del año, con el fin de mantener la salud personal de los hombres.

Recordó que, a diferencia de otros tipos de tumores, el de próstata en etapas tempranas es asintomático: no causa dolor, molestias, ni síntomas evidentes, pero si se detecta en estadio I o II, la tasa de supervivencia a cinco años supera el 95 %, pero cuando el diagnóstico se hace en etapas avanzadas o metastásicas, el porcentaje disminuye drásticamente.

Resaltó que todos los hombres deben realizarse anualmente dos exámenes complementarios: prueba del antígeno prostático, la cual se realiza con la toma de una pequeña muestra de sangre, de ser necesario, se procederá al tacto rectal (examen digital rectal): el especialista realiza una exploración física de la próstata a través del recto para identificar posibles irregularidades, endurecimientos o nódulos.

LAS NUEVAS TERAPIAS

En este sentido resaltó que gracias a las tecnologías de vanguardia y a las terapias mínimamente invasivas disponibles en la actualidad, es posible tratar la enfermedad, protegiendo la salud y la calidad de vida de los pacientes.

Cuando hay sospecha o confirmación del diagnóstico, la tecnología médica actual permite abordar el cáncer de próstata con niveles de precisión sin precedentes, minimizando las secuelas y agilizando los tratamientos.

Mencionó la toma de imágenes moleculares que permiten detectar lesiones prostáticas y micrometástasis a nivel molecular, incluso cuando aún no son visibles en exámenes convencionales, terapias dirigidas que actúan específicamente sobre las células tumorales y minimizando el daño a los tejidos sanos circundantes, o la crioterapia (terapia focal por congelación): tratamiento mínimamente invasivo que utiliza criosondas guiadas por imágenes para aplicar frío extremo y congelar únicamente las células cancerosas dentro de la próstata, lo que además reduce el tiempo de recuperación y ofrece una mayor protección de las estructuras nerviosas relacionadas con la continencia urinaria y la función eréctil.