Caída de nieve en Durango (Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que durante este sábado, la primera tormenta invernal registrada en el país ocasionará lluvias puntuales torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Guerrero (costa y centro); intensas (de 75 a 150 mm) en Michoacán (sur) y Oaxaca (oeste); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Puebla (suroeste), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos; fuertes (de 25 a 50 mm) en Veracruz (centro), así como intervalos de chubascos (en 5 a 25 mm) en Jalisco y Colima.

El mismo sistema mantendrá el ambiente de frío a muy frío en estados la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente de la República Mexicana, así como condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de dos mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm) de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz.

Por otra parte, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 8 originará rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora (km/h) que disminuirán en el transcurso del día, en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Asimismo, se pronostican rachas de viento de 60 a 70 km/h en Sonora, Chihuahua y Coahuila, además de las costas de Michoacán y Guerrero, y rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se espera oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en la costa occidental de la península de Baja California, golfo de Tehuantepec y las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y oleaje de 1.0 a 2.0 m de altura en el litoral de Quintana Roo. Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, además de lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Nayarit, Zacatecas, Campeche y Yucatán.

“Las precipitaciones de fuertes a torrenciales podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, mientras que las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil” destacó la dependencia en un comunicado.

Igualmente, destacó que por la tarde de este sábado, se prevén temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Finalmente, el SMN indicó que para el domingo, se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas durante la madrugada en las sierras de Durango y Chihuahua; de -5 a 0 grados y heladas por la madrugada en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 5 grados con posibles heladas en las montañas de Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

“Se exhorta a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a la niñez, adultos mayores, enfermos crónicos y grupos vulnerables, así como atender las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil”, concluyó.