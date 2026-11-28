EZLN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, 28NOVIEMBRE2026.- Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) salieron del Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI)-Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de Las Casas, rumbo a la Ciudad de México, como parte de la “Gira por la Vida. Capítulo México”, en la que mil 551 zapatistas de los 12 caracoles viajarán en 35 autobuses para encontrarse con familias y colectivos de personas buscadoras de 27 estados del país. La delegación llegará a la capital el domingo 29 de noviembre, donde realizará encuentros para escuchar y abrazar a quienes buscan a sus familiares desaparecidos. FOTO: ISABEL MATEOS HINOJOSA /CUARTOSCURO.COM (Isabel Mateos Hinojosa)

La Secretaría de Gobernación (Segob) subrayó que las personas que participen en la caravana anunciada por voceros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) podrán desplazarse libremente por todo el país, reunirse y expresar sus ideas sin restricciones.

En un pronunciamiento difundido, la Segob señaló que la protección de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades son prioridades del gobierno federal, por lo que garantizó el respeto a los derechos de quienes se sumen a la movilización.

Del mismo modo, la dependencia federal mencionó que la población tiene la libertad de tránsito, el derecho a reunirse, organizarse y participar en actividades colectivas, así como externar opiniones y posicionamientos.

Finalmente, las autoridades federales reiteraron que la administración mantiene su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos, las libertades democráticas y la pluralidad de expresiones que caracterizan a la sociedad.