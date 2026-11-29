Alejandra Zamora, de Grupo Fabry Alejandra Zamora, de Grupo Fabry, sostuvo que familiares de pacientes quienes viven con enfermedades raras, denominadas así por su baja prevalencia denuncian la falta de medicamentos especializado para estos pacientes

Familiares de niñas y niños con enfermedades raras reportaron la interrupción de tratamientos específicos a causa del desabasto, por lo cual exigen a la Secretaría de Salud el restablecimiento de sus terapias de manera urgente con el fin de evitar complicaciones en la salud de los menores que podrían ser irreversibles.

Los menores viven con alguna enfermedad rara o de baja prevalencia, al tratarse de un trastorno genético hereditario.

Alejandra Zamora León, Coordinadora del Programa Nacional de Pacientes de Grupo Fabry de México, señaló que los reportes por la interrupción de los medicamentos específicos ascienden a 23 casos en seis estados de la República, incluida la Ciudad de México.

Enfatizó que dicho desabasto de medicamentos, que ayuda a estos pacientes a tener en control la enfermedad, en ciertos casos, se trata de la segunda interrupción que se registra en lo que va del año, lo que está interrumpiendo su derecho a la salud y a una mejor calidad de vida.

Recordó que se considera una enfermedad rara, de baja prevalencia o huérfanas como también se les conoce, tienen una prevalencia de apenas 5 casos por cada 10,000 habitantes y en nuestro país se estima que alrededor de 8 millones de mexicanos se ven afectados por alguna de estas enfermedades.

Uno de estos pacientes afectados por la falta de medicamentos es Aitana, de apenas 8 años diagnosticada y tratada en el Instituto Nacional de Pediatría (INP) con mucopolisacaridosis Tipo IV-A también conocida como Síndrome de Morquio, condición genética en la que el cuerpo no puede descomponer ciertos azúcares que se acumulan y dañan las células de forma progresiva y cuyo único tratamiento que frena su avance, es la Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE).

Mireya Cárdenas Morales, abuela de la pequeña Aitana externó su miedo de que “todo lo que se ha logrado con tantos años de tratamiento se pueda perder, por eso necesitamos que las autoridades de la Secretaría de Salud se sensibilicen, pues no estamos hablando de medicamentos que puedan esperar, sino de tratamientos indispensables que evitan que nuestros niños tengan complicaciones en su salud”.

SIN TRATAMIENTO HACE MÁS DE UN MES

Indicó que desde el pasado 26 de octubre Aitana no ha recibido su tratamiento, lo que es preocupante “porque los médicos nos han dicho que, sin la Terapia de Reemplazo Enzimático, la enfermedad avanza y puede provocar complicaciones irreversibles como deformaciones en articulaciones, huesos y músculos, que su vez puede afectar su sistema cardiorrespiratorio, sin mencionar el dolor que causa”.

Otro caso es el de Eduardo, un bebé de 2 años diagnosticado con acondroplasia, una condición del grupo de las displasias esqueléticas, ocasionada por una mutación en el gen FGFR3, mismo que produce un crecimiento desproporcionado en las extremidades y que limita la movilidad y autonomía de quienes viven con ella, sufre también de este desabasto.

Karina Morales, madre del Eduardo, de bebé, recordó que hasta hace unos años no había ningún tratamiento que modificara el curso de dicha enfermedad, pero hoy, enfatizó, “el tratamiento existe y sólo funciona para niños que tienen las placas de crecimiento abiertas, es decir que cada minuto es indispensable para que haga efecto, desafortunadamente ya se han cumplido dos meses en los que su terapia (vosoritida) no llega al Hospital Infantil de México”.

“Mi hijo necesita un tratamiento específico para su enfermedad, cada día que no lo tiene puede repercutir en su crecimiento y en las complicaciones que se asocian, más allá de los centímetros ganados, el tratamiento previene deformaciones que potencialmente pueden terminar en numerosas cirugías, mejora su salud pulmonar, previene apnea del sueño y sobre todo, permite que tenga autonomía como cualquier otro niño”, al tiempo que enfatizó que ha escrito cartas dirigidas a la dirección del hospital, a la Secretaría de Salud e incluso a la Presidencia de la República, aún sin respuesta.

Alejandra Zamora señaló además que pacientes de la comunidad de la Institución de Asistencia Privada (IAP), Grupo Fabry de México han reportado desabasto de la Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE), en algunos casos desde septiembre pasado, en hospitales como: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), Estado de México; Hospital Infantil, de Tamaulipas; Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara”, en Nayarit; Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa” y el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Ignacio Morones Prieto” ambos en San Luis Potosí, así como en el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, en Veracruz.

Alejandra Zamora advirtió que cada día que estos pacientes pasan sin tratamiento, “es una incertidumbre que crece y preocupa por las potenciales consecuencias que la interrupción de estos tratamientos puede causar a la salud”.

El llamado de todas familias de los pacientes afectados, hicieron un llamado a las direcciones del Instituto Nacional de Pediatría (INP), del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), del IMSS-Bienestar, así como al titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich que se atienda el tema del desabasto.

Demandaron que se giren las instrucciones correspondientes y se liberen los recursos necesarios para la compra de los medicamentos que tanto necesitan todos los pacientes que viven con una enfermedad rara y quienes, por su condición de salud, no pueden esperar un día más sin los fármacos que pueden hacer una importante diferencia en su calidad de vida.