Avanza en Comisión de Hacienda en San Lázaro la Ley de Ingresos de la Federación 2027

Sesión del Pleno en la Cámara de Diputados (Graciela López/Cuartoscuro)

Ley de Ingresos de la Federación 2027 — Con 28 votos a favor de Morena y sus aliados PT y PVEM y 8 en contra de PRI, PAN y MC, este martes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio el visto bueno a la propuesta de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027, en el que se proyecta 9.16 billones de pesos de ingresos presupuestarios y un techo de deuda interna por 1.7 billones de pesos, por lo que ya fue turnado para su aval en el Pleno.

La propuesta de presupuesto contempla ingresos totales por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, y de ese monto, 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos corresponden a impuestos y 702 mil 564.7 millones de pesos a cuotas y aportaciones de seguridad social.

En lo que respecta a la prestación de servicios y venta de bienes se estima captar 1.4 billones de pesos y por endeudamiento externo se podría disponer de 13 mil 500 millones de dólares.

El dictamen mantuvo la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum de captar ingresos por 10.6 billones de pesos, de los cuales 6.2 billones de pesos será vía impuestos. Asimismo y sin que se moviera una coma, los criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda mantienen en 61.8 dólares el precio del barril de petróleo, mientras que el tipo de cambio promedio lo deja en 18 pesos por dólar.

RECAUDACIÓN

Los ingresos por recaudación de impuestos equivalen a 23.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y representan un crecimiento real de 1.7 por ciento respecto a lo aprobado para 2026.

De acuerdo con las estimaciones, los cálculos de ingresos para 2027 estiman un crecimiento económico de entre 1.5 por ciento y 2.5 por ciento, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar, una tasa de interés de 6.0 por ciento y un precio de la mezcla mexicana de petróleo de 61.8 dólares por barril, en línea con las expectativas del mercado.

ASEGURAR LOS RECURSOS

El objetivo del dictamen de la Ley de Presupuesto para 2027 es el de asegurar los recursos para el desarrollo económico y social mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la eficiencia administrativa y el combate a la evasión y la elusión fiscal, destacó Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda en San Lázaro.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que la deuda pública pasará de 54 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 a 55 por ciento en 2027.

RECLAMO OPOSITOR

El aval de los legisladores de la 4T sobre el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2027 tuvo de inmediato reacciones de protestas por parte de la oposición que advirtieron que este “histórico endeudamiento” será “para gastos del gobierno y no para proyectos de infraestructura”.

Al respecto, el panista Federico Döring, denunció que la actual administración federal registra el mayor endeudamiento del país en lo que va de este gobierno.

“Vamos a votar en contra porque han endeudado al país como nadie en la historia de México y lo han endeudado para cosas ilegales que no tienen fuente de repago”, expuso el panista.

Por su parte, el priista Abramo Masso, resaltó que este endeudamiento se destinará a completar el gasto corriente del Gobierno Federal y no a la construcción de obra pública, al contrastar el techo de deuda de 1.7 billones de pesos con los 980 mil millones de pesos considerados para infraestructura.

Tras la votación en lo general, los legisladores dieron paso a la discusión de las reservas presentadas, por lo que ya con ese trámite solo falta que se discuta en el Pleno para su confirmación.

La Crónica de Hoy 2027