Sheinbaum Al encabezar la entrega de viviendas de interés social en el estado de Tabasco, la Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que el Programa de Vivienda para el Bienestar está impulsando la economía del país

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que el Programa de Vivienda para el Bienestar está impulsando la economía de todo el país y representa cerca del 1% Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, resaltó que en el presente año, todos los programas de Bienestar, recibirán recursos del orden de un billón de pesos, equivalentes, enfatizó al 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al encabezar el programa de Vivienda para el Bienestar en el estado de Tabasco, evento en el que estuvo acompañado de diversos integrantes del gobierno federal del sector de vivienda, así como por el mandatario estatal, Javier May Rodríguez, la jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que “ahora sí está creciendo la economía, 3.3% anual”, con base en el último dato de septiembre del INEGI.

Ello, abundó, impulsado por el Programa de Vivienda para el Bienestar, por la obra pública que se está comenzando a desarrollar, como: carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, y todos los materiales que se compran para esas obras, además de que la construcción de viviendas genera a creación de empleos.

“Por eso digo y sostengo que el Programa de la Vivienda para el Bienestar está jalando la economía cerca de 1 punto del Producto Interno Bruto”.

En su discurso también resaltó que el referido programa de vivienda busca ayudar a los que menos tienen, eso se llama también: justicia, por eso a la Cuarta Transformación la caracteriza la justicia y el bienestar, la justicia social y el bienestar, aunado al hecho de que también se ha ayudado a todos aquellos derechohabientes del Infonavit y del FOVISSSTE, con la reestructuración de deudas y en muchos la cancelación de las mismas, luego de que se detectó que contaban con créditos impagables, e incluso mencionó tres casos, en los que los deudores habían pagado ya varias veces el monto de los préstamos y todavía no terminaban de pagar.

LOS IMPUESTOS QUE PAGA EL PUEBLO, REGRESAN AL PUEBLO

“¿Cómo no va a crecer la economía?”, planteó, si en la Cuarta Transformación, -enfatizó en forma reiterada varias veces-, la visión es distinta con la máxima de: por el bien de todos primero los pobres y prosperidad compartida.

Reiteró que la prosperidad no existe, si solo unos poquitos tienen prosperidad. La prosperidad debe compartirse para que seamos un país justo democrático esta es la Cuarta Transformación de la vida pública de México".

En el marco de la entrega de las 79 casas, de un total de 2,176 que conformarán el Conjunto Infonavit “Villa del Cielo” en Villa Hermosa, la Presidenta destacó, desde tierras tabasqueñas que en 2018 el pueblo decidió cambiar de raíz y eligió “al mejor Presidente del país que es Andrés Manuel López Obrador”, pues con su llegada todo cambió con el modelo “Por el bien de todos, primero los pobres” y se demostró que cuando se apoya a los que menos tiene, al país le va mejor".

TODOS LA CRITICAN, POR LO QUE HACE Y LO QUE NO HACE

La mandataria Sheinbaum Pardo se refirió a quienes de todo la critican, dijo, si va a China, porque fue; si no va, porque no fue; si condona créditos, porque lo hace, si no lo hace, porque no, “que si hacemos el programa de vivienda, porque lo hacemos, y así, hay unos que no viven felices puro odio en el corazón, nosotros todo lo contrario puro amor al pueblo y a la patria”.

en este mismo sentido, elogió el trabajo del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, a quien calificó como “un brillante servidor público, un gran servidor público. Hizo un gran trabajo al frente de Pemex y ahora está haciendo un gran trabajo al frente del Infonavit, orgullosamente tabasqueño”.

“Dicen que está regalando el dinero, acaba de dar la prueba: hoy el Infonavit tiene más recursos que cuando llegamos al gobierno, reestructuramos créditos, estamos haciendo el programa de vivienda para el bienestar y se está capitalizando el Infonavit, eso se llama cero corrupción, eso es la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, estableció.