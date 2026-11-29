El presidente de la CEM , Ramón Castro Castro llamó al INE a no cometer una injusticia

A unas horas de que el INE defina las reglas para la asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional para los comicios del próximo año, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se sumó a la discusión y exigió a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a evitar una a “sobrerrepresentación injusta” e impedir que un “conflicto se traslade al día después de la elección”.

“Confiamos también en que el Tribunal Electoral, si le corresponde revisar estas reglas, actuará con la misma responsabilidad”, indicó

Sin mencionarlo pero en clara alusión a Morena, la cúpula eclesiástica pidió a los partidos políticos “no utilizar las coaliciones para obtener en la Cámara lo que no obtuvieron en las urnas”, pues recalcó que “ganar con reglas justas otorga una legitimidad que ninguna fórmula puede fabricar”.

“Creemos que México puede tener un Congreso donde todos se sientan representados, porque la pluralidad de nuestro pueblo es una riqueza y no una amenaza”, estableció

En un pronunciamiento, el presidente de la CEM y Héctor Pérez Villarreal, Ramón Castro Castro, demandó a los consejeros del INE que al votar las reglas de asignación interpreten la Constitución de manera justa, imparcial y conforme a su finalidad.

Insistió en que se deben evitar legalismos que traicionen los motivos que dieron origen a nuestras leyes electorales y recordó que en su momento “le fue adjudicado al partido mayoritario arbitrariamente una mayoría que no le correspondía, con lo que se trastocó la democracia mexicana”.

Este lunes el Consejo general del INE discutirá y en su caso aprobará el método para asignar los diputados plurinominales donde se perfila mantener vigente la regla de votación válida emitida por partido político y no por coaliciones, lo que beneficia al oficialismo.

La CEM consideró que “ante un hecho que sin duda afectará el bien común y la solidez democrática del país,” pidió al INE que la regla sea justa antes de que se emita el primer voto y que nadie reciba en la Cámara d Diputados más de lo que le confiaron los ciudadanos en las urnas.

“Lo que está en juego: que cada voto pese lo mismo”, estableció

La Iglesia católica recaló que la representación proporcional nació en México como fruto de un largo camino de apertura democrática. “Su propósito fue que las minorias tuvieran voz y que la Cámara se pareciera al país que vota”, insistió

Recordó que por eso el artículo 54 de la Constitución establece que ningún partido puede contar con un porcentaje de diputados que exceda en más de ocho puntos su porcentaje de votación nacional. Ese límite no es un tecnicismo: es una garantía de equilibrio entre mayorias y minorias.

“Cuando varios partidos compiten coaligados y el límite se mide a cada uno por separado, el conjunto puede quedar muy por encima de lo que la ciudadanía le otorgó. Se cumple la letra de la norma, pero se vacía el espíritu y se contradice el sentido para la que fue creada”, reclamó

En este contexto, demandaron a los consejeros del INE aprobar un criterio que impida una sobrerrepresentación injusta pues ello dará certeza a todos los actores y evitará que el conflicto se traslade al día después de la elección.

“Confiamos también en que el Tribunal Electoral, si le corresponde revisar estas reglas, actuará con la misma responsabilidad”, indicó

En tanto que solicitaron al Gobierno federal y a los poderes públicos respeten plenamente la autonomía de las autoridades electorales y que nadie ejerza presión sobre sus decisiones.

“Quien ejerce la autoridad tiene el deber de reconocer los limites del poder que le ha sido confiados”, indicó