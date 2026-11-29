Mexicana de Aviación

Mexicana de Aviación ampliará su cobertura nacional y prevé concluir 2026 con operaciones en 20 destinos del país, como parte de su estrategia para fortalecer sus servicios de transporte aéreo de pasajeros y mercancías.

Como parte de este crecimiento, la compañía incorporó a Zacatecas a su red de conexiones, con vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a partir del 17 de noviembre. La nueva ruta permitirá aumentar 26 por ciento la capacidad semanal de asientos entre ese estado y la Ciudad de México.

La expansión también contempla la renovación y ampliación de su flota. Actualmente, la aerolínea dispone de 10 aviones Embraer E190 y E195 E2, con capacidad aproximada para 108 y 132 pasajeros, respectivamente. Antes de que concluya diciembre espera integrar otras dos unidades.

El crecimiento continuará durante 2027, cuando está prevista la incorporación de ocho aeronaves adicionales, con lo que la empresa alcanzaría una flota de 20 aviones. Esta ampliación busca respaldar el aumento de sus operaciones y la oferta de conexiones dentro del territorio nacional.

En cuanto a sus resultados, Mexicana reportó durante 2026 un incremento superior al 30 por ciento en el número de pasajeros transportados. En el servicio de carga, la compañía se aproxima a movilizar 1.5 millones de kilogramos, actividad que complementa su operación aérea.

La empresa también mantiene rutas desde ciudades como Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Monterrey, además de una alianza con Correos de México para ampliar el traslado de mercancías. Con este esquema, busca fortalecer su participación tanto en el transporte de viajeros como en los servicios de carga.

Entre sus objetivos financieros, Mexicana de Aviación contempla alcanzar el punto de equilibrio en 2030, como parte de sus metas de consolidación y crecimiento.