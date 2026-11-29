Turismo accesible Turismo accesible para personas que viven con alguna discapacidad, es una oportunidad de mercado que no ha sido dimensionado, ya que algunas estimaciones señalan que a nivel nacional 9 millones de personas viven con alguna discapacidad, pero solo 87 establecimientos tienen el Sello Turismo Incluyente de la Secretaría de Turismo

Hace más de cuatro décadas, la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC), hace posible para un grupo de beneficiarios con discapacidad poder viajar y disfrutar de un destino turístico en el país, a través de la iniciativa “Campamento APAC”, y así puedan ejercer su pleno derecho al esparcimiento, el ocio, la educación y la salud, reconocidos en la Constitución Mexicana, así como en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad.

Román Osorio, director de educación integral en APAC resaltó que para muchas personas que viven con alguna discapacidad, el campamento representa una gran oportunidad, porque será la primera vez que conocen el mar o que puedan descubrir nuevas capacidades y trabajar el desapego familiar”.

En este sentido, Para Luis Fernando, de 26 años, será la octava vez que asista al Campamento de APAC y compartió que es una experiencia que le ha permitido superar miedos, ganar confianza en sí mismo, reforzar los vínculos sociales y sus capacidades conversacionales con otros compañeros, y tener mayor independencia, sin el apoyo de los padres, “lo que te ayuda a ser más autónomo y aprender a cuidarte solo, tener la confianza en uno mismo”.

A su vez, Julia, de 15 años, será la primera vez que viaje durante una semana sin su familia y aunque se siente algo nerviosa, también se dijo emocionada, porque el campamento le va a permitir “convivir con otros beneficiarios, ser más independiente a la hora de vestirme y conocer el mar por primer vez”, comparte.

Mónica Guadalajara, Country Manager de Ottobock para México, Latinoamérica y el Caribe, enfatizó que en los primeros nueve meses del año, información del Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur) revelan que 48.6 millones de turistas nacionales se registraron en cuartos de hotel de 70 destinos seleccionados, lo que representó un incremento de 0.9% anual.

Sin embargo, estableció: “esta cifra podría ser aún mayor si el país mejorara los servicios de turismo inclusivo, ya que millones de personas podrían beneficiarse de estancias en hoteles, actividades de ocio y divertimento, transporte, restaurantes y atracciones turísticas en distintos destinos turísticos de todo el país.

SIN SUFICIENTES HOTELES CON SELLO TURISMO INCLUYENTE

Resaltó que 7.2% de la población nacional vive con algún tipo de discapacidad, equivalentes a casi 9 millones de personas y de los cuales, el 40.2% presenta discapacidad motriz, no puede caminar ni subir o bajar utilizando sus piernas y 17.2% presenta limitaciones para mover o usar brazos o manos.

Asimismo, mencionó que uno de los indicadores que permite evaluar avances en la infraestructura turística accesible, es el “Sello Turismo Incluyente”, otorgado por la Secretaría de Turismo (Sectur).

Dicho distintivo se otorga a establecimientos que cuentan con conocimientos, instalaciones, señalización y servicios de información adecuados para atender a personas con discapacidad, aunque, lamentablemente, enfatizó, el directorio de empresas con Sello Turismo Incluyente vigente contabiliza apenas 87 establecimientos con este reconocimiento distribuidos en 18 entidades del país.

Reconoció el hecho de que el turismo incluyente ya tenga presencia en diversos destinos de descanso en el país, aunque todavía es una oferta relativamente pequeña frente al universo nacional de hoteles, restaurantes, agencias y atractivos.

Enfatizó que si todos los servicios y atracciones turísticas del país consideraran las necesidades de estas personas al momento de viajar, esto tendría un impacto en el sector y beneficiaría tanto a personas con discapacidad como a empresas y touroperadores.

El Campamento APAC 2026 se llevará a cabo en Cancún del 30 de noviembre al 4 de diciembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el próximo 3 de diciembre.

A esa aventura de conocimiento e independencia paternal, se sumarán 40 jóvenes, niñas, niños y personas adultas con parálisis cerebral, quienes contarán con el acompañamiento de 40 voluntarios, viaje en el que están incluidas actividades como la visita del parque Xcaret, tardeada en el Señor Frogs, y Cancún Sailing Isla Mujeres, entre otras, iniciativa a la que se han sumado entidades y organizaciones del sector como una empresa fabricante de prótesis, órtesis y sillas de ruedas, así como la Fundación Royal Holiday.