Crece 23.3% la producción de cacahuate en México durante 2025; supera las 86 mil toneladas

Crece 23.3% la producción de cacahuate en México durante 2025

La producción nacional de cacahuate registró un crecimiento anual de 23.3 por ciento al cierre de 2025, al pasar de 70 mil 228 a 86 mil 555 toneladas, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), con base en datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

En el marco del Día Mundial del Cacahuate, la dependencia destacó que el valor de la cosecha ascendió a mil 347 millones de pesos, cifra que representó un incremento de 27.6 por ciento respecto a 2024 y que contribuye a fortalecer los ingresos de las familias productoras del campo mexicano.

De acuerdo con AGRICULTURA, estos resultados reflejan el dinamismo de una actividad agrícola que genera oportunidades económicas en distintas regiones del país y que forma parte de los esfuerzos para mejorar el bienestar de las comunidades rurales.

Al cierre del ciclo productivo de 2025, un total de 24 entidades federativas participaron en la producción de esta leguminosa, con Chihuahua a la cabeza, al registrar 19 mil 367 toneladas.

En segundo lugar se ubicó Sinaloa, con 16 mil 359 toneladas, seguido de Chiapas, con 13 mil 282 toneladas. En conjunto, los tres estados aportaron 49 mil 8 toneladas, equivalentes a 56.6 por ciento de la producción nacional.

Otro indicador favorable fue el rendimiento promedio por hectárea, que aumentó 18.3 por ciento en comparación con el año anterior, al pasar de 1.75 a 2.07 toneladas por hectárea. Según la dependencia, este avance responde al trabajo de las y los productores y al acompañamiento técnico en las actividades agrícolas.

Cultivo estratégico para el campo mexicano

El cacahuate (Arachis hypogaea) es una leguminosa originaria de América del Sur que se cultiva en México desde la época prehispánica y que mantiene una presencia importante en diversas regiones agrícolas, particularmente en zonas de temporal.

Entre sus principales ventajas se encuentra su capacidad para adaptarse a suelos de fertilidad limitada y tolerar condiciones de lluvia irregular, características que lo convierten en una alternativa productiva para regiones expuestas a condiciones climáticas variables.

Además, como otras leguminosas, el cacahuate puede fijar nitrógeno atmosférico mediante su asociación con microorganismos del suelo. Este proceso contribuye a mejorar la disponibilidad de nutrientes y favorece la incorporación del cultivo en esquemas de rotación agrícola, con potencial para reducir la dependencia de fertilizantes nitrogenados.

Estas cualidades cobran relevancia ante los desafíos del cambio climático y la necesidad de impulsar sistemas de producción más sostenibles, diversificar los cultivos y aprovechar de manera eficiente los recursos naturales.

Aporte nutricional y valor agregado

En el ámbito alimentario, el cacahuate destaca por su aporte de proteínas, grasas insaturadas, vitaminas y minerales, que lo convierten en una opción nutritiva dentro de una dieta equilibrada.

Su versatilidad también amplía sus posibilidades comerciales, pues se consume fresco, tostado, salado o como botana, además de utilizarse como materia prima para producir aceites, mantequillas comestibles y diversos insumos para la industria cosmética.

Esta diversidad de usos permite generar valor agregado y abre oportunidades para fortalecer las cadenas de comercialización, procesamiento y distribución vinculadas con el cultivo.

AGRICULTURA señaló que el crecimiento registrado en 2025 contribuye a consolidar al cacahuate como una alternativa para diversificar la producción agrícola y generar ingresos en las comunidades rurales.

Con una cosecha superior a las 86 mil toneladas y un valor de producción de mil 347 millones de pesos, el cultivo mantiene su importancia para las economías regionales y para el aprovechamiento productivo del campo mexicano.