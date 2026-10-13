Megamarcha del IMSS EN VIVO: esto piden los trabajadores; así va la movilización en la CDMX

Desde el mediodía de hoy martes 13 de octubre, personal y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social salieron a protestar en una Megamarcha en CDMX, causando bloqueos y exigiendo mejores condiciones, luego de que el acuerdo alcanzado por el líder sindical, Rafael Olivos, fuera rechazado por los trabajadores.
¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?
Entre las exigencias del grupo movilizado a nombre de Trabajadores del IMSS en Defensa de la Seguridad Social, se encuentran:
- Destitución del Secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.
- 10% de aumento salarial.
- Exigir al Director general del Seguro Social de dotar de material necesario para una atención oportuna y de calidad.
- Régimen de pensiones y jubilaciones.
- No a los estatutos que violentan nuestra libertad de expresión.
- Alto a los actos de intimidación por parte del Sindicato y Gobierno de la Ciudad de México.
- No a las represiones del sindicato en contra de TRABAJADORES IMSS EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Los mismos son miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
La ruta de la Megamarcha del IMSS
Los trabajadores de la movilización se reunieron a las afueras del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la CDMX con la intención de avanzar por las calles de la capital hasta llegar a Palacio Nacional.
🏥📢 Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se reunieron a las afueras del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, para avanzar rumbo a Palacio Nacional este martes 13 de octubre. Los participantes buscan visibilizar sus peticiones, entre las que destacan mejores salarios, contratación de más personal, instalaciones seguras y acceso oportuno a citas médicas. La movilización forma parte de una jornada para solicitar mejores condiciones laborales y de atención. #IMSS #CDMX #TrabajadoresDeLaSalud— La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 13, 2026
Se han unido más colectivos a la marcha del trabajadores del IMSS
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han unido a la marcha junto a los trabajadores del IMSS. Con información de Héctor Gutiérrez de La Crónica de Hoy, Pedro Hernández Morales, integrante de la CNTE y secretario general de la sección 9 ha revelado que las razones detrás de la unión en la movilización es que buscan también quieren un aumento salarial justo, mayor personal e insumos de calidad para los derechohabientes.
🔴⚫ Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se unieron a las movilizaciones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la CDMX para conseguir mejores condiciones laborales. Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9, declaró para La Crónica de Hoy que también quieren un aumento salarial justo, mayor disponibilidad de personal e insumos de calidad para atender a los derechohabientes. ¿Qué opinas? 👇 #CNTE #IMSS #CDMX— La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 13, 2026