Megamarcha del IMSS EN VIVO: esto piden los trabajadores; así va la movilización en la CDMX

Megamarcha del IMSS. CIUDAD DE MÉXICO, 13OCTUBRE2026.- Jubilados y trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se preparan frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI para salir a la megamarcha en la que exigirán mejores condiciones laborales, un aumento salarial justo, un retiro digno, así como la restitución de Rafael Olivos Hernández como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

Desde el mediodía de hoy martes 13 de octubre, personal y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social salieron a protestar en una Megamarcha en CDMX, causando bloqueos y exigiendo mejores condiciones, luego de que el acuerdo alcanzado por el líder sindical, Rafael Olivos, fuera rechazado por los trabajadores.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Megamarcha del IMSS. CIUDAD DE MÉXICO, 13OCTUBRE2026.- Jubilados y trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se preparan frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI para salir a la megamarcha en la que exigirán mejores condiciones laborales, un aumento salarial justo, un retiro digno, así como la restitución de Rafael Olivos Hernández como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

Entre las exigencias del grupo movilizado a nombre de Trabajadores del IMSS en Defensa de la Seguridad Social, se encuentran:

Destitución del Secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.

10% de aumento salarial.

Exigir al Director general del Seguro Social de dotar de material necesario para una atención oportuna y de calidad.

Régimen de pensiones y jubilaciones.

No a los estatutos que violentan nuestra libertad de expresión.

Alto a los actos de intimidación por parte del Sindicato y Gobierno de la Ciudad de México.

No a las represiones del sindicato en contra de TRABAJADORES IMSS EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Los mismos son miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La ruta de la Megamarcha del IMSS

Los trabajadores de la movilización se reunieron a las afueras del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la CDMX con la intención de avanzar por las calles de la capital hasta llegar a Palacio Nacional.

🏥📢 Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se reunieron a las afueras del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, para avanzar rumbo a Palacio Nacional este martes 13 de octubre. Los participantes buscan visibilizar sus peticiones, entre las que destacan mejores salarios, contratación de más personal, instalaciones seguras y acceso oportuno a citas médicas. La movilización forma parte de una jornada para solicitar mejores condiciones laborales y de atención. #IMSS #CDMX #TrabajadoresDeLaSalud — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 13, 2026

Se han unido más colectivos a la marcha del trabajadores del IMSS

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han unido a la marcha junto a los trabajadores del IMSS. Con información de Héctor Gutiérrez de La Crónica de Hoy, Pedro Hernández Morales, integrante de la CNTE y secretario general de la sección 9 ha revelado que las razones detrás de la unión en la movilización es que buscan también quieren un aumento salarial justo, mayor personal e insumos de calidad para los derechohabientes.